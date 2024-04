Ex-Coach Marjan Vajda: "Djokovic ist noch nicht fertig"

Der Ex-Trainer von Novak Djokovic, Marjan Vajda, macht sich keine Sorgen, dass der Serbe nicht wieder die großen Turniere gewinnt. Vajda glaubt, dass die Erfahrung für Djokovic im Laufe der Saison noch ein großer Vorteils sein wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 17:49 Uhr

© Getty Images

Ex-Djokovic-Coach Marjan Vajda will von den Abgesängen auf seinen früheren Schützling nichts wissen. Der langjährige Trainer des Serben glaubt, dass der 24-fache Grand-Slam-Rekordchampions zurückkommen wird: "Ich glaube also nicht, dass er mit dem Gewinnen fertig ist, und auch dieses Jahr wird er es wieder beweisen." Im Jahr 2024 steht Djokovic bei 11:4 Siegen und konnte noch keinen Titel gewinnen. In Monte Carlo schien er, in Fahrt zu kommen, kassierte dann aber doch eine 4:6, 6:1, 4:6-Halbfinalniederlage gegen Casper Ruud.

Sinner momentan der stärkste Spieler

Vajda macht das allerdings keine Sorgen. Er glaubt, dass Djokovic sehr bewusst versucht, seine Form aufzubauen: "Die größte Motivation für ihn sind die Slams und die Olympischen Spiele. Also muss er die Zeit finden, sich vorzubereiten und gut zu trainieren, er kann sich nicht so sehr auf die anderen Turniere konzentrieren."

Aber ganz vorne im ranking siehr er den Serben dereit nicht. Für Vajda ist derzeit Jannik Sinner der stärkste Spieler im Herrentennis – und nicht sein Ex-Schützling.