Nach Halbfinal-Aus: Djokovic bleibt titellos aber hoffnungsvoll

Die Saison verläuft wahrlich anders als sich das Novak Djokovic vorgesellt hatte. Doch der Weltranglistenerste bleibt positiv, trotz seines enttäuschenden Halbfinale-Aus gegen Casper Ruud in Monte-Carlo.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 13:00 Uhr

© Getty Images

Die Nummer eins der Welt musste bei dem ATP-1000-Masters in Monte-Carlo einen erneuten Rückschlag einstecken. Obowhl das Halbfinale zu erreichen auch eine beeindruckende Leistung ist, sind die Ambitionen des Serben, das Turnier zu gewinnen. Doch im gestrigen Halbfinale stellte sich dem "Djoker" der Norweger Casper Ruud in den Weg, der zuvor noch keinen Satz gegen die Nummer eins gewinnen konnte. Gestern wurde die Statistik neu geschrieben und Djokovic muss abreisen.

In dieser Saison bleibt der Rekordbrecher Djokovic also bisweilen titellos und er muss weiter auf seinen 41. Titel weiter warten. "Noch keinen Titel zu haben, ist - verglichen mit den letzten 15 Jahren - überhaupt keine gute Saison", sagte der Serbe nach seiner Niederlage. Die Miami Open ließ Djokovic aus, nachdem er in Indian Wells gegen den 123. der Weltrangliste Lukas Nardi sensationell verlor.

Djokovic: "Hoffentlich kann ich mich steigern."

Dennoch verfällt die erfahrende Nummer eins nicht in Panik. Die Sandplatz-Saison wird wie geplant fortgesetzt. Djokovic wird sich in Madrid und Rom die Ehre geben, um dann bei Roland Garros aufzuschlagen. "Ich stand in Australien im Halbfinale, hier im Halbfinale. Es ist normalerweise zu erwarten, dass man einige Saisons hat, in denen man nicht gut startet - so eine ist diese hier. Hoffentlich kann ich mich steigern", sagte Djokovic. Auf die Leistungen in Monte Carlo könne er aufbauen. Er habe dort "gutes Tennis gespielt. Hoffentlich kann ich bei den nächsten Turnieren noch besser spielen."

Statt des Rekordspielers steht nun der Weltranglistenzehnte Casper Ruud im Finale. Der Norweger trifft heute um 15:00 Uhr auf Stefanos Tsitsipas.

