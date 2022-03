Fabio Fognini schreibt italienische Tennisgeschichte

Fabio Fognini (ATP-Nr. 36) hat mit seinem Auftaktsieg beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells einen italienischen Rekord aufgestellt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.03.2022, 20:43 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini

Fognini gewann beim Wüstenturnier in Indian Wells am Donnerstag sein Eröffnungsspiel gegen Pablo Andujar und feierte dabei seinen 392. Matchsieg auf der Tour. Ein Rekord für einen italienischen Spieler, wie er anschließend erfuhr.

Fognini überholte damit nämlich Adriano Panatta mit 391 Siegen. Dahinter platziert: Andreas Seppi (386 Siege), Corrado Barazzutti (317 Siege) und Renzo Furlan (223 Siege).

"Ich hatte vorm Match keine Ahnung", so Fognini. "Das sind ja nur Statistiken, aber natürlich freue ich mich. Jetzt werde ich mit den ganz Großen verglichen. Adriano war ein Idol, als ich aufgewachsen bin." Fognini aber kündigte an: "Das ist noch nicht das Ende. Ich kämpfe weiter und schaue, was passiert."

Berrettini, Sinner, Musetti: Wie lange hält der Fognini-Rekord?

On Fognini seinen "Rekord" lange halten kann, scheint fraglich: Italien hat eine Reihe an vielversprechenden jungen Spielerin in petto. Allen voran Jannik Sinner mit 20 Jahren und immerhin schon 90 Matchsiegen. Oder Lorenzo Musetti, ebenfalls 20 Jahre jung, mit 30. Und nicht zu vergessen: Matteo Berrettini, auch erst 25 Jahre alt und aktuell bei 119 Matchgewinnen auf der Tour.

Der bisherige Rekordhalter bei den italienischen Herren, Adriano Panatta, hat Fognini alllerdings eine große Sache voraus: nämlich einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Panatta siegte 1976 bei den French Open, in der Weltrangliste stand er zu seinen Glanzzeiten auf Platz 4.

Fognini hat hier noch Aufholbedarf: Sein bestes Major-Resulat ist ein Viertelfinale in Paris, in 2011. Die Top Ten hat er allerdings 2019 geknackt, damals stand er auf Platz 9 der Welt.