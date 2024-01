"Fantastico Sinner": Italien feiert Tennis-Helden

Jannik Sinner war in seiner Heimat schon vor dem Finale in Melbourne ein Superstar. Mit seinem Fünfsatzerfolg gegen Daniil Medvedev steigt er aber nochmal in eine andere Liga auf – in die Liga der lebennden Sportlegenden Italiens. Dementsprechend euphorisch haben auch die Medien in Italien auf den ersten Grand-Slam-Titel des Südtirolers reagiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2024, 15:01 Uhr

Die italienischen Medien haben überschwänglich auf den Triumph von Jannik Sinner bei den Australian Open reagiert. "Sinner schreibt Geschichte. Welche Schönheit, welch Glanz, welches Wunder", schrieb die WGazzetta dello Sport"unmittelbar nach dem Finaltriumph des Südtirolers in Melbourne gegen Daniil Medwedew.

Jannik Sinner dreht 0:2-Satzrückstand im Finale

Sinner setzte sich mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 gegen den Russen durch und sicherte sich als erster Italiener seit 48 Jahren einen Grand-Slam-Titel. Für den 22-Jährigen ist es nach dem Triumph im Davis Cup im November mit Italien der nächste Höhepunkt seiner jungen Karriere.

"Sinner macht sich unsterblich mit dem Triumph bei den Australian Open: Er ist in die Tennisgeschichte eingegangen", schrieb Tuttosport. "Fantastico Sinner", titelte La Repubblica.

