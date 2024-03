Favoriten-Schreck Fabian Marozsan: Gegen die Top Ten läuft es besonders gut

Fabian Marozsan hat mit seinem glatten Erfolg gegen Holger Rune einmal mehr gezeigt, dass er stets da ist, wenn es gegen die großen Namen geht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 09:09 Uhr

© Getty Images Fabian Marozsan hat erneut einen Top-Ten-Spieler geschlagen

Vor der Reise nach Tatabanya hat der deutsche Davis-Cup-Chef Michael Kohlmann vor allem vor einem Spieler im Team der gastgebenden Ungarn gewarnt: Fabian Marozsan (aufmerksame Leser unserer Seite werden seit damals wissen: Im Ungarischen kommt der Familienname zuerst, Kohlmann hat also vor Marozsan Fabian gewarnt). Zum Glück für die DTB-Auswahl war Marozsan nicht in der Lage, sein bestes Niveau abzurufen, da half auch der Sieg von Marton Fucsovics gegen Jan-Lennard Struff nichts.

Je höher die Einsätze, desto besser scheint der 24-jährige Marozsan aber zu performen. Das wurde erstmals im vergangenen Jahr im Foro Italico deutlich, als er Carlos Alcaraz mit einer Orgie an brillanten Stopps aus dem Turnier warf. Zugegeben: Alcaraz hatte zuvor in Madrid ganze Arbeit leisten müssen - aber hergeschenkt hat der Spanier die Partie in Rom sicher nicht.

Marozsan lässt Rune nur zwei Spiele

Den nächsten richtig bemerkenswerten Auftritt legte Fabian Marozsan dann in Shanghai hin, wie er auf dem Weg ins Viertelfinale Alex de Minaur und Casper Ruud bezwingen konnte. Ruud stand damals auf Position neun nun der Welt, es war also der zweite Top-Ten-Sieg von Marozsan.

Der dritte sollte gestern in Miami folgen. Und was für ein Sieg das war! 6:1 und 6:1 gegen Holger Rune, das ist ein Ausrufezeichen. Zwar ist beim Dänen immer irgendwas (diesmal war es ein ganz niedriger Energielevel, wie Rune danach bei X mitteilte), aber Fabian Marozsan hat die Nummer sieben der Welt dann auch nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen.

Damit ist ihm schon jetzt ein neues Karriere-Hoch in den ATP-Charts sicher, am kommenden Montag wird Marozsan erstmals unter den besten 50 Spielern der Welt aufscheinen. Und zwar als Nummer 50. Die Chancen auf eine weitere Verbesserung stehen indes nicht schlecht: Denn nun wartet mit Alexei Popyrin ein Mann, der in jedem Fall in Reichweite des Ungar sein wird. Solange Marozsan ähnlich viel Spannung aufbauen kann wie gegen Kontrahenten aus den Top Ten.

