Spielt Federer auch 2021? "Hat sich nicht umsonst das Knie operieren lassen", sagt der Schweizer Tennis-Boss Stammbach

Der Swiss-Tennis-Präsident René Stammbach glaubt an eine Olympia-Teilnahme von Roger Federer in 2021 - und geht von einer Verschiebung des Laver Cups aus.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.03.2020, 11:36 Uhr

© Juergen Hasenkopf René Stammbach

Stammbach dementierte Gerüchte, wonach Spielern rechtliche Konsequenzen drohen würden, sollten sie die verschobenen French Open auslassen. "Alles Blödsinn", so Stammbach im Schweizer Blick. Stammbach ist selbst Mitglied im ITF-Vorstand, "ich telefoniere jeden Tag zwei Stunden mit dem Präsidenten der ITF. Ich sollte es ja wissen!", sagt er. Dass die French Open womöglich im Spätjahr gespielt werden könnten, sieht Stammbach grundsätzlich positiv, weil die Spieler so wieder Geld verdienen könnten.

Der fehlende Absprache hingegen kann er nicht abgewinnen. "Da fehlt tatsächlich etwas das Teamwork. Die feinere Art wäre gewesen, wenn sie ihre Familie, also die anderen Grand Slams und die ITF, informiert hätten. Aber ich finde es nicht verwerflich, dass sie etwas unternommen haben, um den Motor am Laufen zu halten."

Wird auch der Laver Cup verschoben?

Neben ATP- und WTA-Turnieren in der neuen French-Open-Spanne (20. September - 4. Oktober) ist jedoch auch der Laver Cup (25. bis 27. September) betroffen - und damit Roger Federers Tennis-Baby. Was tun? "In Boston sind sie ausverkauft, ja. Aber bei den French Open auch – die sind seit Jahrzehnten ausverkauft", so Stammbach, der jedoch auf die entscheidende Frage hinweist: Wer bitte spiele denn den Laver Cup, wenn zeitgleich ein Grand-Slam-Turnier gespielt werde? Stammbach geht somit davon aus, dass der Laver Cup in den November verschoben werde, wie andere Exhibition-Turniere auch. "Roger selbst hats ja vorgemacht und letztes Jahr zu der Zeit Showkämpfe gespielt."

Für Federer sieht Stammbach indes noch kein Ende der Karriere - viele hatten ja vermutet, er könnte nach dieser Saison aufhören. Von einem Start Federer bei den Olympischen Spielen 2021 geht der Schweizer-Tennis-Boss jedenfalls aus. "Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass er das macht", sagt er. "Außerdem hat er ja nicht umsonst oder nur zum Wandern sein Knie operieren lassen."