Federico Cina: Vom Challenger-Finale direkt ins Hauptfeld von Miami

Der junge Italiener Federico Cina spielt heute das Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Hersonissos. Kommende Woche darf der 17-Jährige dann beim 1000er in Miami ran - im Hauptfeld!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.03.2025, 10:04 Uhr

© Getty Images Federico Cina spielt gerade groß auf

Wenn im vergangene Jahr auch den Junioren-Wettbewerben bei den Grand-Slam-Turnieren ein wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat, dem wird der Name Federico Cina womöglich schon ein Begriff sein. Beim zweiten ATP-Challenger-Turnier in Hersonissos macht der Italiener, der am 30. März 18 Jahre alt wird, nun auch auf der Männertour auf sich aufmerksam.

Denn Cina steht nach einem erstaunlich glatten 6:4 und 6.2 gegen Aslan Karatsev im Endspiel. Und ist damit der erste im jähr 2007 geborene Spieler, der es in ein Finale auf der zweiten Ebene des professionellen Tennissports geschafft hat. Auf einer zugegeben noch kleineren Bühne - die ganz große winkt dann ab der kommenden Woche.

IMG versorgt junge Klienten mit Wildcards

Denn Cina hat von den Veranstaltern der Miami Open eine Wildcard für das Hauptfeld des zweiten ATP-Masters-1000-Turniers bekommen. Das sind ziemlich große Vorschusslorbeeren für einen Teenager, der in der aktuellen ATP-Weltrangliste auf Position 557 steht (der Finaleinzug in Hersonissos wird das natürlich nach oben korrigieren). Andererseits: IMG, eine der größten Sportvermarktungsagenturen, die in Miami den Ton angibt, hat ja schon öfters jungen Klienten eine Chance beim „eigenen“ Turnier eingeräumt.

Genau genommen ist Federico Cina in der laufenden Saison sogar noch unbesiegt: Bei seinem einzigen Turnierantritt im Februar bei einem ITF-15er-Event in Sharm-El-Sheik trug Cina nämlich den Turniersieg davon. Der Gegner im Heuteigen Endspiel in Hersonissos wird der Bulgare Dimitar Kuzmanov sein.

Hier das Einzel-Tableau in Hersonissos