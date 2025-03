Feliciano Lopez als Bewahrer der „einhändigen“ Werte

Während seiner Karriere bediente sich der Spanier Feliciano Lopez stets einer einhändig geschlagenen Rückhand. Wie in einem Video-Clip in den Social Media zu sehen ist, tritt sein aktuell vierjähriger Sohn diesbezüglich in seine Fußstapfen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.02.2025, 21:51 Uhr

© Getty Images In Sachen einhändige Rückhand leistet der Spanier Feliciano Lopez nachhaltige Arbeit.

Der Name Feliciano Lopez stand auf der Herren-Tour nicht nur für attraktives Offensiv-Tennis, sondern entzückte auch die Liebhaber der einhändig geschlagenen Rückhand, mit der er es bis auf Platz 12 im ATP-Ranking schaffte. Knapp ein Jahr ist es her, als mit dem Herausrutschen von Stefanos Tsitsipas aus den Top 10 erstmals seit Einführung der Weltrangliste im Jahr 1973 kein Spieler mit einhändiger Rückhand in diesem elitären Kreis gelistet war. Auch wenn der Grieche selbst und Grigor Dimitrov mit zwischenzeitlichen Intermezzos die Rückkehr schafften, musste sich die Tennis-Community mittlerweile an diesen Status gewöhnen.

Hoffnung auf Besserung gibt es in Person des 43-jährigen Lopez, der aktuell einen Beitrag zur Bewahrung der einhändigen Rückhand leistet. Nicht, dass der spanische Linkshänder ein Comeback auf dem Pro Circuit plant, so sorgt er mit seinem Know-how bereits für die passenden Rückhand-Skills der kommenden Generation.

Wie in einem Video-Clip auf dem Kurznachrichten-Dienst X zu sehen ist, scheint der Turnierdirektor des ATP-Masters-Turniers in Madrid seinem vierjährigen Sohn Dario nicht nur die Freude am Spiel, sondern auch die Technik der einhändigen Rückhand übermittelt zu haben. Bleibt zu hoffen, dass die Gene von Spielern wie Tsitsipas, Dimitrov, Wawrinka oder Thiem im Falle von Nachwuchs auch in die richtige Richtung ausschlagen.