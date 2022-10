Felix Auger-Aliassime gewinnt Titel in Antwerpen

Felix Auger-Aliassime holt die Trophäe beim ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen. Vorige Woche jubelte er in Florenz.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 23.10.2022, 23:08 Uhr

© https://www.mytennis.info/article/6355121c6b7a1f23e650eab3/titel-doppelpack-faa-macht-grossen-schritt-richtung-finals/ Felix Auger-Aliassime holt zweiten Titel in zwei Wochen

Der 22-jährige Kanadier besiegte Sebastian Korda aus den USA im Endspiel 6:3, 6:4. Die European Open werden in Belgien seit 2016 ausgetragen und vom 17. bis zum 23. Oktober spielten unter anderem Hubert Hurkacz, Diego Schwartzman und Karen Khachanov um den Titel. Der auf zwei gesetzte Auger-Aliassime gewann diese Woche gegen Manuel Guinard, Daniel Evans und Richard Gasquet.

Dritter Titel für FAA

Dieses Jahr ist das bisher erfolgreichste für den jungen Top-10-Spieler. Er konnte Anfang des Jahres in Rotterdam gegen Stefanos Tsitsipas (6:4, 6:2) den lang ersehnten ersten Turniersieg feiern. Auch letzte Woche beim ATP-250er in Florenz konnte sich der Schützling von Toni Nadal unter anderem gegen Otte, Musetti und Wolf durchsetzten.

Platz in Turin schon fast gesichert

Auger-Aliassime ist momentan auf Weltranglistenposition zehn zu finden. Im Race-to-Turin, das über die Teilnahme an den inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaften entscheidet, liegt er auf Platz sieben. Die Qualifikationsgrenze für das vom 13. bis 20. November stattfindende Turnier liegt bei 3905 Weltranglistenpunkten. Dabei berücksichtigt das Race nur die diesjährig gesammelten Punkte. Mit dabei sind schon Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud und Djokovic. Der Kanadier hat gute Chancen, an dem ATP-Endspiel der Saison teilnehmen zu können. Nächste Woche schlägt er bei den Swiss Indoors (ATP-500) in Basel auf und wird wahrscheinlich auch am Rolex Paris Master-1000-Turnier teilnehmen.