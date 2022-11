Felix Auger-Aliassime: Wenn der Knopf aufgeht

Felix Auger-Aliassime schwimmt auf der Erfolgswelle. Beim ATP-500-Event von Basel feierte der Kanadier seinen dritten Titel binnen drei Wochen. Der 22-Jährige scheint auf Indoor-Hardcourt einen neuen Lieblingsuntergrund gefunden zu haben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.11.2022, 13:34 Uhr

Felix Auger-Aliassime agiert derzeit nahezu unantastbar

Felix Auger-Aliassime hat in diesem Jahr etwas geschafft, dass sich für die weitere Karriere des 22-Jährigen als durchaus wichtig herausstellen könnte. Nach gleich acht verlorenen ATP-Endspielen vor seinem ersten Titelgewinn, ist der Knoten beim Weltranglistenachten Anfang des Jahres geplatzt. Beim ATP-500-Event von Rotterdam holte der Kanadier seinen heißersehnten ersten Erfolg auf ATP-Niveau. Knapp drei Jahre, nachdem Felix Auger-Aliassime erstmals ein Endspiel auf der ATP-Tour erreicht hatte.

Zwar sollte über ein halbes Jahr lang kein weiterer Titel folgen für Auger-Aliassime, nun aber scheint dem Kanadier, der bei den US Open eine äußerst bittere Zweitrundenniederlage hinnehmen musste, endgültiger der Knopf aufgegangen. Seit nunmehr drei Wochen ist der 22-Jährige ungeschlagen. Mit seinem dichten Programm bedeutet das: Auger-Aliassime ist damit gleich drei Titel schwerer. Mit dem ATP-500-Event von Basel, wo der Kanadier im Endspiel in zwei Sätzen gegen Holger Rune triumphierte, schloss sich zu Rotterdam der Kreis.

Auger-Aliassime hat gute Karten für Turin

Angesichts der hervorragenden Verfassung dürfte der Weltranglistenachte aber durchaus größere Ziele im Blick haben: und zwar das ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy. Dort könnte der Kanadier auch erstmals auf Masters-1000-Niveau anschreiben. Die Events der zweitgrößten Kategorie waren für Auger-Aliassime bislang ein hartes Pflaster. Das könnte sich in der französischen Hauptstadt nun ändern. Denn: derzeit spielt der Kanadier auf Indoor-Hardcourts wie von einem anderen Stern. Das musste auch der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz gleich zwei Mal neidlos anerkennen.

Überhaupt könnte der derzeitige Höhenflug für ein ganz besonderes Saisonfinish bei Felix Auger-Aliassime sorgen. Derzeit führt der 22-Jährige das Rennen um einen der letzten verbleibenden Tickets für die Nitto-ATP-Finals in Turin - wo natürlich auch auf Indoor-Hardcourt gespielt wird - nämlich an. Mit einem ordentlichen Abschneiden in Paris wäre der Kanadier durch - und dürfte erstmals beim großen Saisonfinale der besten Spieler des Jahres mitmischen. Und könnte dort ganz schnell in den Kreis der Mitfavoriten aufsteigen. Denn auf den Weg zu drei ATP-Titel musste der Weltranglistenachte in den vergangenen Wochen nur drei Sätze abgeben. Ein Statement.