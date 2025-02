Felix Auger-Aliassime: Zweiter Titel in 2025 dank herausragender Form?

Felix Auger-Aliassime gehört zu den aktuell formbesten Spielern auf der Tour. Im heutigen Endspiel (ab 15 Uhr) beim ATP 250er-Turnier in Montpellier könnte der Kanadier bereits den zweiten Titel der Saison feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 09:30 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime spielt am Sonntag um den Titel beim ATP 250er-Turnier in Montpellier.

Felix Auger-Aliassime spielt in den ersten Wochen des neuen Jahres groß auf. Nach seinem Titel direkt zu Beginn der Saison in Adelaide, kann am heutigen Sonntag bereits der zweite Triumph in diesem Jahr gelingen. In Montpellier wartet im Endspiel Überraschungsfinalist Aleksandar Kovacevic, der im Halbfinale Andrey Rublev bezwingen konnte.

Neun seiner elf Duelle gewann Auger-Aliassime in diesem Jahr. Nach dem Erstrundenduell gegen Jan-Lennard Struff bei den Australian Open, unterlag der 24-Jährige nach 2:0-Satzführung Alejandro Davidovich Fokina in fünf Sätzen. Doch diese Niederlage scheint keine nennenswerten Spuren hinterlassen zu haben.

Kann Aleksandar Kovacevic nochmal überraschen?

Denn mit Zweisatzerfolgen gegen Arthur Cazaux, Bu Yunchaokete und Jesper de Jong spielte sich Auger-Aliassime in das zweite Endspiel des Jahres. Die Favoritenrolle sollte klar bei der ehemaligen Nummer sechs der Welt liegen.Kontrahent Aleksandar Kovacevic, der sein erstes Endspiel auf der ATP Tour bestreiten wird, dürfte nach seinem Sieg gegen Andrey Rublev jedoch mit viel Selbstvertrauen aufspielen.

Doch Selbstvertrauen bringt auch Felix Auger-Aliassime mit, der seinen siebten Titel auf der ATP Tour erspielen kann. Es wäre der sechste Erfolg auf einem Indoor-Hardcourt.

