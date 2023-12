Frohe Weihnachten! Ferrero schenkt Carlos Alcaraz einen Tennisplatz

Juan Carlos Ferrero hat seinem Schützling ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.12.2023, 11:28 Uhr

Ein Tennisplatz zu Weihnachten? Für manchen Tennisfreund sicher ein schöner Gedanke. Auch wenn man sich darüber den Kopf zerbrechen könnte, wie man das zierliche Teil möglichst unauffällig unter dem Tannenbaum platzieren sollte.

Juan Carlos Ferrero hat dieses Problem nicht. Ferrero ist schließlich Inhaber der JC Ferrero Equelite Sport Academy mit 22 Tenniscourts. Und einer davon trägt nun den Namen "Pista Carlos Alcaraz".

Alcaraz und Ferrero - eine Erfolgskombi!

Und nicht nur einer, es ist natürlich der Hauptplatz, den "JCF" bei einer feierlichen Zeremonie seinem besten Schützling vermachte. Übrigens unter Anwesenheit von Jannik Sinner, der dieser Tage mit Alcaraz trainiert und die Feierlichkeiten mitfilmte.

Alcaraz ist seit 2018 bei Ferrero angesiedelt und hat einen fast unvergleichlichen Aufstieg hingelegt, mit bereits zwei Grand-Slam-Titeln im jungen Alter von nur 20 Jahren. Seinen ersten, die US Open 2022, hatte er mit 19 gewonnen und war anschließend die Nummer 1 der Welt geworden. In diesem Jahr folgte der Sieg in Wimbledon.

Und auch wenn nun "nur" ein Platz in einer Akademie nach ihm benannt ist: Macht Alcaraz so weiter, wird er wohl auch mal seinen eigenen Court bei einem Turnier erhalten. Wie Landsmann Rafael Nadal, nach dem vor einigen Jahren schon der Hauptplatz der Anlage in Barcelona umbenannt worden ist.