Filip Krajinovic hängt den Tennisschläger an den Nagel

Das war's! Die Karriere von Filip Krajinovic ist nach seiner Erstrundenniederlage in der US-Open-Qualifikation vorbei.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.08.2024, 18:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Filip Krajinovic hat seine Karriere beendet

Ausgerechnet Jurij Rodionov war es vorbehalten, die aktive Laufbahn von Filip Krajinovic zu beenden. Der Österreicher setzte sich in der ersten Runde der US-Open-Qualifikation gegen den Serben mit 6:4 und 6:2 durch und schickte den 32-jährigen Krajinovic somit in die Tennis-Pension.

“Wenn ich auf alles zurückblicke, was ich erreicht habe und was mir der Tennissport gegeben hat, bin ich sehr dankbar und glücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Ich habe die besten Freunde gefunden und unvergessliche Momente erlebt”, schrieb Krajinovic am Dienstag auf Instagram.

Obwohl Krajinovic im Laufe seiner Karriere keinen Titel auf der Tour holte, hat er ein Karrierehoch von Weltranglistenposition 26 zu Buche stehen. Seinen größten Erfolg fuhr der Serbe im Jahr 2017 ein, als er beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy das Finale erreichte.

Zuletzt kam Krajinovic allerdings nicht mehr an das Niveau vergangener Tage heran. Vor seinem letzten Auftritt in New York lag der 32-Jährige in der Weltrangliste außerhalb der Top 600.