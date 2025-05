Filip Misolic - vom Djokovic-Trainingspartner zum Gegner

Filip Misolic steht heute bei den French Open 2025 vor dem größten Match seiner Karriere. Der Gegner wird nämlich Novak Djokovic sein. Und das in der Night Session auf dem Court Philippe-Chatrier.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2025, 19:50 Uhr

© GEPA Pictures Filip Misolic wird heute das größte Match seiner Karriere bestreiten

Man kennt das ja auch von anderen Spitzenspielern: Roger Federer etwa hatte sich Stefan Koubek als Trainingspartner eingeladen, um das Spiel von Rafael Nadal so naturgetreu als möglich nachzustellen. Eine Aufgabe, die, egal von wem, nur bis zu einer gewissen Grenze erfüllbar ist. Filip Misolic hat eine ähnliche Trainingswoche mit Novak Djokovic absolviert - und den 24-maligen Grand-Slam-Champion dabei auch außerhalb des Platzes ein bisschen kennengelernt, wie Misolic am späten Donnerstagabend nach seinem Erfolg gegen Denis Shapovalov erzählte.

Nun steht das sicherlich größte Match in der Karriere des 23-jährigen Grazers an, um 20:15 Uhr Ortszeit geht es auf dem Court Philippe-Chatrier los.. Den Sieg gegen Shapovalov ordnete Misolic noch auf derselben Stufe wie den Finaleinzug in Kitzbühel bei den Generali Open 2022 ein, das Treffen mit Djokovic bei einem Major ist noch eine Stufe drüber. Und es ist völlig klar, wie die Ausgangsposition ist: Wenn Novak Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier antritt, dann nicht, um das 128er-Tableau aufzufüllen.

Djokovic von Blasen gequält

Bei seinem Sieg gegen Corentin Moutet zeigte sich der mittlerweile 38-Jährige nicht durchgehend in bester Laune. Wahrscheinlich auch, weil Djokovic von Blasen an den Füßen gequält wird. Man darf indes davon ausgehen, dass kaum eine Blase in der Tennisgeschichte besser versorgt wird als jene von Novak Djokovic dieser Tage in Paris.

Filip Misolic reist andererseits mit einem ganz kleinen Team. In Paris sind nur sein Coach und ein Kumpel dabei, der, nach allgemeinem Kenntnisstand, keine Ausbildung zum Physiotherapeuten hat. Misolic muss sich als in eine Liste einschreiben und dann hoffen, dass er bald eine Behandlung bekommt. Das Adrenalin wird den Steirer aber sicherlich nach vorne treiben.

Im Live-Ranking haben sich die mittlerweile fünf Siege in Paris für Filip Misolic schon bezahlt gemacht: Da liegt er aktuell auf Position 140, nicht weit von seinem Karriere-Hoch 126 entfernt.

