First Pitch: Peyton Stearns mit besonderer Ehre in Cleveland

Peyton Stearns schlägt in dieser Woche beim WTA 250er-Turnier in Cleveland auf. Bei einem Abstecher zum heimischen Baseballteam durfte Stearns den First Pitch werfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 16:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Peyton Stearns durfte bei einem MLB-Match den berühmten First Pitch werfen.

Eigentlich sollte Peyton Stearns bereits in der vergangenen Woche die Ehre zu Teil werden. In Cincinnati sollte die 23-Jährige den First Pitch bei einem Spiel der dort heimischen Cincinnati Reds werfen. An Baseball war jedoch am ausgemachten Abend nicht zu denken. Die Major League Baseball sagte die Partie ab. Und Stearns verpasste ihren großen Auftritt in ihrer Geburtsstadt.

In der Woche nach dem 1000er-Event reiste Peyton Stearns jedoch noch nicht nach New York, sondern bliebt einige Tage länger in Ohio, um beim 250er-Turnier in Cleveland noch ein bisschen Matchpraxis zusammeln. Und dort luden sie die Cleveland Guardians nun ein, um ihren großen Wurf nachholen zu können.

Peyton Stearns war “sehr nervös”

„Ich war sehr nervös, dass ich den Ball nicht zum Catcher werfe“, gab die 53. des WTA-Rankings anschließend zu Protokoll und gab sich mit ihrer gezeigten Leistung zufrieden. „Ich denke, dass ich einen guten Job gemacht habe.“ Diesen möchte Stearns nun natürlich auch auf dem Tenniscourt in der Stadt am Eriesee vollrichten.

In der ersten Runde trifft Stearns auf Yafan Wang. In der zweiten Runde könnte dann das Duell mit der topgesetzten Spielerin des Turniers drohen. Vorausgesetzt Liudmila Samsonova gewinnt gegen Stearns Landsfrau Carolin Doleheide.