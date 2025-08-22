Forbes Magazine: Carlos Alcaraz bestbezahlter Tennis-Profi

Carlos Alcaraz führt die alljährlich vom Forbes Magazine veröffentlichte Liste der bestverdienenden Tennis-Profis an. Der aktiven, wohlgemerkt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 19:33 Uhr

Läuft der Vertrag von Roger Federer mit seinem japanischen Ausrüster eigentlich noch? Wenn ja, dann würden die kolportierten 30 Millionen US Dollar, die Federer kolportiert bekommt, locker zu einem Spitzenplatz in der Forbes-Rangliste reichen. Und nachdem der Maestro auch noch weitere Sponsoren hat, darf man davon ausgehen, dass kein mit dem Tenniszirkus assoziierter Mensch in den letzten zwölf Monaten höhere Einnahmen gehabt hat als der 2022 zurückgetretene Schweizer. Außer vielleicht Ion Tiriac.

Das Schlüsselwort ist aber „kolportiert“. Weil niemand hat genauen Einblick in die Verträge, die Spitzensportler mit sie unterstützenden Unternehmen abschließen. Die Forbes Liste ist also, wie jedes Jahr, mit Vorsicht zu genießen. Und sie beinhaltet auch nur die noch auf der ATP- und WTA-Tour aktiven Spieler und Spielerinnen.

Das im Hinterkopf führt Carlos Alcaraz mit insgesamt 48,3 Millionen US Dollar diese Reihung von Jannik Sinner (47,3 Millionen) und Coco Gauff (37,2 Millionen) an. Fast ein bisschen überraschend „nur“ auf Position sechs: Olympiasiegerin Qinwen Zheng die doch eigentlich den gesamten riesigen chinesischen Markt für sich alleine bespielt. Aber: nix Genaues weiß man eben nicht.

Hier die Liste gemäß Forbes (alle Angaben in Millionen US Dollar):

Carlos Alcaraz 38,7 (gesamt) 35 (Verträge) Jannik Sinner 47,3 27 Coco Gauff 37,2 25 Novak Djokovic 29,6 25 Aryna Sabalenka 27,4 15 Qinwen Zheng 26,1 21 Iga Swiatek 24 15 Taylor Fritz 15,6 7 Frances Tiafoe 15,2 12 Daniil Medvedev 14,3 10