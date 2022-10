Forscher benennen Käferart nach Novak Djokovic

Serbische Forscher haben eine neue Käferart nach Novak Djokovic benannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 20:29 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist derzeit in Astana im Einsatz

Es ist ein Fall für das Kuriositätenkabinett: Serbische Forscher haben eine neue Käferart nach Tennis-Superstar Novak Djokovic benannt und dem 21-fachen Grand-Slam-Sieger somit auch abseits des Sports ein Denkmal gesetzt. Grund dafür sei die Schnelligkeit, Stärke, Flexibilität, Haltbarkeit und Überlebensfähigkeit des Käfers, berichteten serbische Medien am Freitag

Das Insekt zählt zur Gattung der Duvalius und wurde vor einigen Jahren in einer unterirdischen Grube in Westserbien entdeckt. Laut der Agentur Tanjug trägt der Käfer den Namen "Duvalius Djokovici“. Djokovic selbst zeigte sich erfreut und postete die Nachricht in einer Instagram-Story.

"Ich habe vorgeschlagen, die neue Art nach Djokovic zu benennen. Dieser Mann hat so viel für dieses Land getan, wir fühlen uns verpflichtet, ihm etwas zurückzugeben“, erklärte der serbische Forscher Nikola Vesovic.

Sportlich läuft es für Djokovic aktuell indes hervorragend: Nach seinem Triumph in Tel Aviv steht der langjährige Weltranglistenerste in dieser Woche beim ATP-500-Turnier von Astana im Halbfinale. In diesem bekommt er es am Samstag mit Daniil Medvedev zu tun.