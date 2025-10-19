Frances Tiafoe stellt Team nach enttäuschender Saison neu auf

Frances Tiafoe wird nach seiner enttäuschenden Saison künftig nicht mehr mit David Witt und Jordi Arconada zusammenarbeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 15:23 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe blickt auf eine schwache Saison zurück

Frances Tiafoe wird das Jahr 2026 mit einem veränderten Team in Angriff nehmen. Wie in dieser Woche bekanntwurde, gehen der US-Amerikaner und dessen bisheriger Coach David Witt ab sofort getrennte Wege. Mit Jordi Arconada verlässt außerdem ein langjähriger Bestandteil des Team des 27-Jährigen.

“Wir haben einige unglaubliche Momente geteilt, an die ich mich für immer erinnern werde”, schrieb Tiafoe am Donnerstag auf Instagram. “Dennoch habe ich beschlossen, dass es Zeit für eine Veränderung ist.”

Tiafoe erst 2026 wieder im Einsatz

Tiafoe setzte seit Sommer 2024 auf Witt und erreichte wenige Woche nach dem Beginn der Zusammenarbeit das Halbfinale bei den US Open. In diesem Jahr lief es für den ehemaligen Weltranglistezehnten jedoch nicht nach Wunsch. Tiafoe gewann keinen Titel und liegt im Ranking derzeit nur auf Rang 29.

Vor allem in den vergangenen Wochen und Monaten erlebte Tiafoe zahlreiche Enttäuschungen. In diesem Jahr wird der US-Amerikaner kein Turnier mehr bestreiten. Wie er sein Team in der kommenden Saison aufstellen wird, ist noch nicht bekannt.