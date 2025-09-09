Frances Tiafoe: Von hohen Erwartungen in die zweite Reihe

Frances Tiafoe stand vor ca. zwei Jahren in den Top Ten und galt al große Hoffnung des US-Tennis. Inzwischen haben nach einigen Enttäuschungen andere Spieler das Zepter in den Vereinigten Staaten übernommen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.09.2025, 15:40 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe scheiterte bei den US Open in der dritten Runde.

Frances Tiafoe galt bereits in jungen Jahren als großes Versprechen im US-Tennis. Nach den US Open herrscht beim mittlerweile 27-Jährigen jedoch Ernüchterung. Den großen Erwartungen konnte der aus Maryland stammende Tennisprofi nicht gerecht werden.

Besonders groß war die Enttäuschung bei Tiafoe nach dem Drittrundenaus in New York gegen Jan-Lennard Struff, da es im Vorjahr bis in das Halbfinale ging. Tiafoe fiel dadurch in dieser Woche um zwölf Positionen im ATP-Ranking ab, wo aktuell Platz 29 die Realität eines Spielers darstellt, der vor allem vor heimischen Publikum den ganzen großen Wurf schaffen wollte.

Durststrecke seit zwei Jahren

Bestes Abschneiden in diesem Jahr auf Majorebene war das erreichte Viertelfinale bei den French Open. Doch vor allem wiegt beim US-Boy die andauernde Durstrecke in Sachen Tourtitel schwer. Der Rasentitel beim Turnier in Stuttgart vor zwei Jahren war die letzte Trophäe, die der damalige Top-Ten-Spieler in den Händen hielt. Die seitdem drei erreichten Endspiele (allesamt in den USA) gingen verloren.

Mit dem Aufstieg von Taylor Fritz, Ben Shelton oder auch Tommy Paul fiel Frances Tiafoe in diesem Jahr auch in der Gunst der heimischen Fans ein wenig ab. Der Fokus liegt auf den besser platzierten Landesleuten. Für Frances Tiafoe vielleicht ein Vorteil, um im kommenden Jahr das Feld von hinten aufzurollen