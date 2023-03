Frances Tiafoe: Wien, Wien, nur Du allein

Frances Tiafoe spielt morgen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells gegen Daniil Medvedev. Den Start seiner jüngsten Erfolgsserie macht der US-Amerikaner an einem Turnier im Herbst 2021 fest.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.03.2023, 14:33 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe muss gegen Daniil Medvedev seine ganze Leidenschaft mitbringen

Wer sich erinnern kann und vielleicht sogar vor Ort war: Im Herbst 2021 ist Frances Tiafoe mit herzlich wenigen Erwartungen nach Wien gekommen, hat aber als einer der ersten Teilnehmer der Erste Bank Open im damals neu aufgestellten Zelt beim Wiener Eislaufverein trainiert. Mit seinem Coach Wayne Ferreira als Übungsleiter, der sicherlich auch nicht davon ausgegangen ist, dass sein Schützling bis zum Finalsonntag im Rennen um den Titel in der Stadthalle bleiben würde.

Denn Tiafoe musste in die Qualifikation, hatte dort gegen Lucas Miedler massive Probleme. Nahm aber so viel Schwung in das Hauptfeld mit, dass er Diego Schwartzman, Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner in die Schranken weisen konnte. Und erst im Finale gegen Alexander Zverev mit seinem Latein am Ende war.

Nach seinem Halbfinal-Einzug in Indian Wells - dem ersten bei einem Turnier der 1000er-Kategorie - erinnerte sich Tiafoe nun noch einmal an die bemerkenswerten Tage in der österreichischen Bundeshauptstadt. „In dieser Woche habe ich viele Qualitätsspieler geschlagen“, führte Tiafoe nach seinem überzeugenden Sieg gegen Cameron Norrie aus. „Dann hat das Jahr 2022 mit Verletzungen angefangen. Das war hart. Aber in jener Woche dachte ich mir: Okay, wenn ich mich richtig konzentriere, kann ich mit diesen Jungs mithalten.“

Tiafoe gegen Medvedev Außenseiter

Eine Tugend, die Frances Tiafoe mit auf den richtigen Weg gebracht hat, ist Geduld. „Ich bin ein Mann, der sehr bescheiden angefangen hat. Ich binmit 18 in die Szene gekommen, mit 19 in die Top 100. Und manche Leute haben gedacht, dass ich nun X, Y oder Z vollbringen werde, die amerikanische Hoffnung, blah, blah, blah. Es war hart. Ich glaube nicht, dass ich dafür bereit war.“

In der Zwischenzeit hat Tiafoe bei den US Open 2022 erstmals das Halbfinale eines Majors erreicht, der Run in Indian Wells ist sicherlich kein Zufall. Die Aufgabe im Halbfinale könnte aber schwieriger kaum sein: es geht gegen Daniil Medvedev. Nicht genug damit, dass der Russe seine letzten 18 Matches auf der Tour gewonnen hat. Nein: In allen bisherigen vier Partien gegen Medvedev hatte Tiafoe keine Chance auf den Sieg.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells