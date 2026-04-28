Francisco Cerundolo packt den Padel-Shot aus

In seinem Sechzehntelfinale beim ATP-Masters-Turnier in Madrid gegen den Italiener Luciano Darderi konnte der Argentinier Francisco Cerundolo nicht nur einen glatten Zweisatz-Erfolg feiern, sondern sorgte mit einem in der gegnerischen Hälfte gespielten Trick-Shot auch für das spielerische Highlight der Partie.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 09:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Seinen souveränen Zweisatz-Erfolg im Sechzehntelfinale krönte Francisco Cerundolo in Madrid mit einem spektakulären Trick-Shot.

Sein Aufeinandertreffen in der Runde der letzten 32 beim ATP-Masters-Turnier mit Luciano Darderi hatte Francisco Cerundolo mehr als im Griff. Schon vom Beginn weg konnte er mit einer schnellen 3:0-Führung davonziehen und war bis zum finalen 6:2, 6:3-Erfolg völlig ungefährdet.

Und so bot sich dem Argentinier auch die Möglichkeit, ungeachtet des Ergebnisdrucks auch seinen Spielwitz aufblitzen zu lassen. Nach einem starken Aufschlag konnte sein 24-jähriger Gegner diesen nur noch aus der Defensive knapp in die Hälfte von Cerundolo zurückspielen. Zwar versuchte es Darderi mit dem alten „Monfils-Trick“, dass er mit seiner Körpersprache den Ballwechsel bereits verloren gab, um dann plötzlich im Sprint doch noch einen Versuch zu unternehmen, einen voraussichtlichen Stoppball zu erreichen.

Doch der Italiener konnte nicht mit dem Geistesblitz des 27-jährigen Cerundolo rechnen. Nachdem der Ball nach dem Aufsprung in der Hälfte des Argentiniers aufgrund des starken Rückwärtsdralls wieder auf die Seite seines Gegners zurückflog, packte er einen Kniff aus, den man eher beim Padel zu sehen bekommt. Gefühlvoll spielte er den Ball so in der gegnerischen Hälfte, dass dieser unerreichbar auf seine Seite zurücksprang. Und da der Weltranglisten-20. dabei das Netz nicht berührte, war dieser Schlag völlig legitim und der Punkt wurde ihm zurecht zugerechnet.

Im Achtelfinale von Madrid bekommt es Cerundolo mit dem belgischen Youngster Alexander Blockx zu tun, gegen den er sportlich bestimmt mehr an seine Grenzen muss. Auch wenn es im weiteren Verlauf vielleicht nicht zum Titelgewinn reichen sollte, hat sich der vierfache ATP-Titelträger mit diesem Trickshot dennoch schon nachhaltig via Social Media in Madrid verewigt.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid