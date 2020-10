French Open 2020: Alexander Zverev im Eiltempo ins Achtelfinale

Alexander Zverev hat mit einer starken Vorstellung das Achtelfinale bei den French Open 2020 erreicht. Die deutsche Nummer eins besiegte Marco Cecchinato mit 6:1, 7:5 und 6:3. Auch im nächsten Match bekommt es Zverev mit einem Italiener zu tun, mit Jannik Sinner aus Südtirol.

So ganz ohne Comeback kann Alexander Zverev dann doch kein Match bestreiten: Zum Auftakt bei den French Open 2020 lag Zverev gegen Dennis Novak im ersten Satz mit Break zurück, gegen Pierre-Hugues Herbert im zweiten Match mit Satz und Break. Und auch gegen Marco Cecchinato hatte der US-Open-Finalist ein Defizit im zweiten Satz zu beklagen. Cecchinato aber konnte nicht ausservieren - und also nahm Zverev das Heft wieder in die Hand und ließ sich fortan nicht mehr bremsen.

Cecchinato versuchte es mit viel Spin und viel Variationen, Zverev hielt mit starker Defensive und, vor allem, Rückhand-Gewinnschlägen dagegen. Die auch seinen Bruder Mischa begeisterten, der bei Eurosport als Experte gemeinsam mit Boris Becker die Partie begleitete. Gegen Ende der Partie wurde Zverev ein wenig unkonzentriert, nach etwas mehr als 100 Minuten machte er den Einzug in die vierte Runde klar.

In der nächsten Runde wartet mit Jannik Sinner der nächste Italiener. Sinner hat in Runde eins David Goffin besiegt, danach weder gegen Benjamin Bonzi noch gegen Federico Coria einen Satz abgegeben. Im Fall eines Sieges würde auf Zverev im Viertelfinale wohl der zwölfmalige Champion Rafael Nadal warten. Der Spanier spielt im Achtelfinale ebenfalls gegen einen Youngster: Sebastian Korda, den Sohn des ehemaligen Australian-Open-Siegers Petr Korda.

