French Open 2020: Alle Infos, TV, Preisgeld, Favoriten, Auslosung für Roland Garros

Am Sonntag, 27. September 2020, beginnen die French Open in Paris. Unter ganz besonderen Voraussetzungen. Hier findet Ihr alle Infos zum dritten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2020, 09:26 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat schon zwölf Ausgaben des Siegerpokals hochgestemmt

Wo gibt es die French Open im TV und Livestream zu sehen?

Eurosport überträgt alle Matches der French Open ab dem 27. September live im TV und Livestream im Eurosport-Player. Beginn ist jeweils 11 Uhr. In Österreich können die Tennisfans die Matches von Dominic Thiem auch im ORF verfolgen.

Wer sind die Titelverteidiger? Wer sind die Favoriten?

Rafael Nadal peilt nach seinem Vorjahreserfolg gegen Dominic Thiem seinen 13. Titel am Bois de Boulogne an. Der Spanier hat zuletzt in Rom bei seinem ersten Turnier nach der Corona-Pause im Viertelfinale überraschend gegen Diego Schwartzman verloren. Neben Nadal geht Novak Djokovic als der zweite große Favorit ins Rennen: Der Weltranglisten-Erste holte sich am Montag in der Ewigen Stadt seinen 81. Titel auf der ATP-Tour. Und auch Dominic Thiem möchte nach zwei Finalteilnahmen und dem Triumph bei den US Open vor knapp zwei Wochen um den Titel mitmischen.

Bei den Frauen fehlt Vorjahressiegerin Ashleigh Barty. Als erste Anwärterin auf den Sieg muss somit wohl Simona Halep gelten, die in Roland Garros bereits 2018 erfolgreich war. Und die in Rom den Titel geholt hat. Mit zum Favoritenkreis zählen auch die wiedererstarkten ehemaligen Major-Siegerinnen Garbine Muguruza und Victoria Azarenka. Hinter den Chancen von Serena Williams stehen dagegen große Fragezeichen.

Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung für die French Open 2020 wird am Donnerstag, 24. September, ab 18 Uhr bekanntgegeben.

Wie viel Preisgeld gibt es bei den French Open 2020 zu verdienen?

Mehr als 18 Millionen Euro werden insgesamt an Preisgeldern ausgeschüttet. Hier die Verteilung auf die einzelnen Runden in Euro.

Runde Einzel Doppel Sieger 1.600.000.- 319.652.- Finale 850.500.- 188.030.- Halbfinale 425.250.- 110.606.- Viertelfinale 283.500.- 65.062.- Achtelfinale 189.000.- 38.272.- Dritte Runde 126.000.- 23.920.- Zweite Runde 84.000.- 14.950.- Erste Runde 60.000.- -

Wie sieht die jüngere Siegerliste aus?

Hier die Siegerinnen der French Open ab 2010

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2019 Ashleigh Barty (AUS) Marketa Vondrousova (CZE) 6:1, 6:3 2018 Simona Halep (ROM) Sloane Stephens (USA) 3:6, 6:4, 6:1 2017 Jelena Ostapenko (LET) Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2016 Garbine Muguruza (ESP) Serena Williams (USA) 7:5, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:7 (2), 6:3 2014 Maria Sharapova (RUS) Simona Halep 6;4, 6:7 (5), 6:4 2013 Serena Williams Maria Sharapova 6:4, 6:4 2012 Maria Sharapova Sara Errani (ITA) 6:3, 6:2 2011 Li Na (CHN) Francesca Schiavone (ITA) 6:4, 7:6 (0) 2010 Francesca Schiavone (ITA) Samantha Stosur 6:4, 7:6 (2)

Hier die Sieger der French Open ab 2010