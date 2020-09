French Open 2020: Aus in Runde eins - Daniil Medvedev in Roland Garros weiter sieglos

Daniil Medvedev muss weiter auf seinen ersten Sieg bei den French Open warten: Der Russe, in Roland Garros 2020 an Position vier gesetzt, unterlag Marton Fucsovics mit 4:6, 6:7 (3), 6:2 und 1:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2020, 23:46 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev bringt Paris kein Glück

Roland Garros und Daniil Medvedev - das kann irgendwann vielleicht einmal eine Liebesbeziehung werden. Bis dato allerdings ist es ein großes Missverständnis. Denn Medvedev scheiterte auch im vierten Anlauf am Bois de Boulogne schon in Runde eins. Diesmal an Marton Fucsovics, der Medvedev mit seinen Defensivkünsten zur Verzweiflung brachte.

Sinnbildlich dafür das Ende des zweiten Satzes: Der Ungar führte im Tiebreak mit 5:3, holte sich nach einer längeren Rallye drei Satzbälle. Medvedev zertrümmerte sein Racket, nahm gleich direkt auf seinem Stuhl Platz. Weil er wusste, dass die zwingen ausgesprochene Verwarnung mit einem Strafpunkt verbunden war. Satz zwei weg.

Medvedev gewann zwar den dritten Durchgang, im vierten zog aber Fucsovics unwiderstehlich davon. Und machte das Match nach einer Spielzeit von 3:17 Stunden zu. Für den Ungarn der erste Erfolg gegen einen Spieler aus den Top Ten.

