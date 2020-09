French Open 2020 Auslosung: Zverev eröffnet gegen Novak, Djokovic mit Losglück, Nadal vs. Thiem mögliches Halbfinalduell

Die Herren-Auslosung für die am 27. September beginnenden French Open ist da. Novak Djokovic erwischte eine gute Auslosung, Titelverteidiger Rafael Nadal könnte im Halbfinale auf Dominic Thiem treffen. Alexander Zverev landete indes im gleichen Viertel wie der Spanier und spielt zunächst gegen Dennis Novak.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.09.2020, 19:03 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Rafael Nadal und Alexander Zverev zählen in Paris zu den Topfavoriten

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic eröffnet in Paris gegen Mikael Ymer. Danach würde es für den 17-fachen Grand-Slam-Sieger gegen Hugo Dellien oder Ricardas Berankis gehen. In der dritten Runde könnte mit Hubert Hurkacz der erste gesetzte Spieler warten. Potentieller Viertelfinalgegner des Serben ist der an Position sechs gereihte Matteo Berrettini.

Im Halbfinale könnte der Branchenprimus auf Daniil Medvedev oder Stefanos Tsitsipas treffen. Medvedev spielt in der ersten Runde gegen Marton Fucsovcis, Tsitsipas gegen Jaume Munar.

Nadal bis zum Viertelfinale mit guter Auslosung

Der zwölffache French-Open-Sieger Rafael Nadal bekommt es in der ersten Runde mit Egor Gerasimov zu tun. Bei einem Erfolg würde sich der 34-Jährige mit Mackenzie McDonald oder einem Qualifikanten duellieren, ehe in der dritten Runde Dan Evans der planmäßige Gegner wäre. Gemäß der Setzliste führt Nadals weiterer Weg ins Halbfinale über John Isner bzw. Fabio Fognini (Achtelfinale) und Alexander Zverev (Viertelfinale).

Der Deutsche bestreitet sein Eröffnungsmatch gegen den Österreicher Dennis Novak. Danach würde es für den 23-Jährigen gegen Pierre Hugues-Herbert oder einen Qualifikanten gehen. Die ersten gesetzten Gegner wären Alex de Minaur (dritte Runde) und Benoit Paire bzw. David Goffin (Achtelfinale).

Mit Dominic Thiem könnte im Halbfinale der US-Open-Sieger auf den Gewinner der Begegnung zwischen Nadal und Zverev warten. Die Auslosung des Österreichers haben wir in diesem Artikel genauer unter die Lupe genommen.

Murray vs. Wawrinka zum Auftakt

Abseits der absoluten Superstars gibt es bereits zum Auftakt zwei besondere Highlight-Partien: David Goffin vs. Jannik Sinner und Andy Murray vs. Stan Wawrinka.

Der Startschuss für die French Open fällt am 27. September. Welche Hälfte eröffnen wird, war unmittelbar im Anschluss an die Auslosung noch nicht klar. Zu welchen Partien es bei den Damen kommen wird, könnt ihr hier nachlesen.

Die gesamte Auslosung der Herren im Überblick