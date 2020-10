French Open 2020: Betway Match of the Day - Grigor Dimitrov vs. Stefanos Tsitsipas

Das Duell zwischen Stefanos Tsitsipas und Grigor Dimitrov, unser Betway Match of the Day, verspricht ein Tennis-Leckerbissen zu werden. Erfahrungswerte gibt es keine: es ist das erste Duell der beiden gegeneinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2020, 10:22 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov spielt am Montag erstmals gegen Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas war schon so gut wie draußen aus den French Open 2020: Glich zum Auftakt wandelte der Grieche, noch geschwächt von der anstrengenden Woche in Hamburg, am Rande einer Niederlage, Jaume Munar konnte eine 2:0-Satzführung aber nicht in etwas Zählbare ummünzen. Danach wurde es für Tsitsipas einfacher: Gegen Pablo Cuevas kam er locker in drei Sätzen durch, gegen Aljaz Bedene musste er nicht einmal über das Minimum gehen. Der Slowene gab im dritten Durchgang auf.

Auch Grigor Dimitrov geht einigermaßen ausgeruht in die allererste Begegnung mit Stefanos Tsitsipas: Roberto Carballes Baena, der Gegner des Bulgaren, musste in Runde drei nach zwei Sätzen verletzungsbedingt seine Sachen packen. Davor hatte Dimitrov weder gegen Gregoire Barrere noch gegen Andrej Martin einen Satz abgegeben.

Tsitsipas und Dimitrov - zwei Ästheten am Werk

Was können die wenigen Fans auf der Anlage und die vielen Fans vor den TV-Geräten also erwarten? Zunächst einmal ein Match, das höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen sollte. Vor allem auf der Rückhand-Seite, die von Dimitrov und Tsitsipas bekanntermaßen einhändig bestritten wird. Zudem scheuen sich beide Spieler nicht, ihren Bällen nachzugehen. Stefanos Tsitsipas neigt ganz besonders dazu, in engen Situationen sein Heil am Netz zu suchen.

Außerdem ist es das Aufeinandertreffen zweier ATP-Weltmeister: Tsitsipas hat das Saisonabschluss-Turnier in der Londoner O2 Arena im vergangenen November gewonnen, Dimitrov zwei Jahre davor. Während der Bulgare nach diesem Sieg aber in ein spielerisches Loch fiel, konnte Tsitsipas sein Level halten.

In Sachen Wettquoten ist Tsitsipas der deutliche Favorit: Wettanbieter Betway hat Quote 1,28 ausgeschrieben bei einem Sieg des Griechen, bei Dimitrov könnt ihr hingegen mehr holen, sollte er gewinnen - Quote 3,6 gibt's bei einem Sieg des Bulgaren.

Hier geht´s zu den Quoten aller Matches der French Open für den heutigen Tag bei Betway.

Hier das Einzel-Tableau bei den French Open