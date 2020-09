French Open 2020: Betway Match of the Day - Stefanos Tsitsipas vs. Jaume Munar

Im Betway Match of the Day trifft Stefanos Tsitsipas am dritten Tage der French Open 2020 auf Jaume Munar. Die einzige bisherige Partie hat der Grieche für sich entschieden. Unter besonderen Umständen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2020, 09:39 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas geht als Favorit in seine erste Partie

Im Grunde genommen treffen am Dienstag im zweiten Match nach 11 Uhr auf dem Court Suzanne-Lenglen zwei waidwunde Spieler aufeinander: da wäre Jaume Munar, der 23-jährige Mallorquiner, der in diesem Jahr erst zehn Matches auf höchstem ATP-Level bestritten hat und sich nach seiner Niederlage gegen Dominic Thiem bei den US Open (Munar musste da nach dem zweiten Satz aufgeben) auf der Challenger-Tour herumgetrieben hat. Wie fit Munar ist, weiß der Spanier wohl nur selbst. Ob die kühlen Bedingungen in Paris helfen, muss auch ernsthaft in Frage gestellt werden.

Leichtes Spiel also für Stefanos Tsitispas, der bei Betway eine Siegquote von 1,1 bekommt (für einen Erfolg von Munar gibt es die Quote von 7,00)? Nicht so schnell. Der Grieche hat am Sonntag in Hamburg den nächsten Tiefschlag hinnehmen müssen, wenige Tage, nachdem er in New York City gegen Borna Coric den sicheren Sieg aus der Hand gegeben hatte. Am Rothenbaum schlug Tsitsipas gegen Andrey Rublev zum Turniersieg auf, verlor allerdings die letzten vier Spiele des Matches und den entscheidenden Satz mit 5:7.

Tsitsipas hat das einzige Match gewonnen

Zur Enttäuschung über die Niederlage kam auch noch der Reisestress: schließlich konnte sich das Team Tsitsipas erst am späten Sonntagnachmittag in Richtung Paris aufmachen, hatte dort aufgrund der unfreundlichen Wettersituation womöglich nur wenig Möglichkeiten, sich im Training auf die Bedingungen einzustellen.

Apropos Bedingungen: Das einzige Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Jaume Munar fand 2018 im Endspiel des #NextGen-Masters in Mailand statt. In der Halle und mit besonderen Spielregeln, etwa Sätzen, die nur bis vier gehen. Tsitsipas konnte sich vor knapp zwei Jahren durchsetzen.

Hier geht´s zu den Quoten aller Matches der French Open für den heutigen Tag bei Betway.

