French Open 2020: Daniel Altmaier scheidet gegen Pablo Carreno Busta aus

Qualifikant Daniel Altmaier ist bei den French Open 2020 im Achtelfinale ausgeschieden. Der 22-jährige Deutsche unterlag Pablo Carreno Busta mit 2:6, 5:7 und 2:6

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2020, 23:10 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier hatte gegen Pablo Carreno Busta seine Chancen

"Was wäre, wenn ..." - dieser Gedanke mag Daniel Altmaier im dritten Satz seines Achtelfinal-Matches gegen Pablo Carreno Busta durch den Kopf gegangen sein. Denn eigentlich war der junge Deutsche, der sich über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt, dort der Reihe nach Feliciano Lopez, Jan-Lennard Struff und Matteo Berrettini geschlagen hatte, ganz nah dran am Satzausgleich gewesen. Altmaier servierte bei 5:3 im zweiten Akt, begann dieses Spiel aber mit einem rechtschaffen einfachen Fehler am Netz, der den Ton für dieses Spiel (und den Rest des Matches) setzen sollte.

Carreno Busta wurde immer offensiver, Altmaier konnte sein druckvolles Spiel von der Grundlinie nicht mehr aufziehen. Dazu servierte der Spanier in wichtigen Situationen schlau und präzise - und ließ seinem Gegner keine Chance mehr auf ein Comeback. Nicht einmal auf ein kleines: Im allerletzten Spiel wehrte der Favorit noch einmal einen Breakball Altmaiers ab.

Jetzt gegen Novak Djokovic

Carreno Busta gewann nach einer Spielzeit von 2:21 Stunden mit 6:2, 7:5 und 6:2 und wird damit am Mittwoch im Viertelfinale auf Novak Djokovic treffen. Jenen Mann, dem er auch bei den US Open in New York City gegenüber gestanden hatte. Bis Branchenprimus Djokovic einer Linienrichterin unabsichtlich einen Ball an den Hals schlug, aufgrund dieses Vorfalls disqualifiziert wurde.

Daniel Altmaier wird die Reise nach Paris natürlich dennoch als Erfolg verbuchen. 64 Ränge hat der Deutsche in der ATP-Weltrangliste gut gemacht, wird von Position 186 auf 122 springen. Seinen nächste Auftritt wird Altmaier in Köln hinlegen. Für das erste der beiden Hallenturniere in der Lanxess Arena wurde ihm vom Veranstalter eine Wildcard gewährt.

Hier das Einzel-Tableau bei den French Open