French Open 2020: Dominic Thiem mit großen Problemen ins Viertelfinale

Dominic Thiem hat das Viertelfinale bei den French Open 2020 erreicht. Der Österreicher besiegte nach hartem Kampf Hugo Gaston aus Frankreich mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2020, 20:47 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem agiert in Paris nach wie vor höchst konzentriert

15 Minuten lang dauert es, bis das Dach über dem Court Philippe-Chatrier geschlossen wird, ein spontanes Unwetter kann da schon mal dafür sorgen, dass noch schnell die Plane aufgezogen werden muss. So geschehen am Samstag im Match von Novak Djokovic, so auch am Sonntag in der Partie zwischen Dominic Thiem und Hugo Gaston. Nach exakt 37 Ballwechseln musste das Match unterbrochen werden, unter dann wetterfesten Bedingungen konnte das Achtelfinal-Duell aber problemlos zu Ende gespielt werden. Mit dem besseren Ende für Dominic Thiem. Der an Position drei gesetzte Österreicher gewann mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6 und 6:3.

Die ersten beiden Sätze verliefen nach demselben Schema: Thiem schaffte im jeweils fünften Spiel das einzige Break im Satz, servierte danach aus. Im dritten Akt legte dann erstmals der 20-jährige Gaston vor, Thiem schaffte umgehend das Rebreak zum 2:3. Beim Stand von 4:5 musste Thiem drei Satzbälle abwehren. Zwei Spiele später war es aber so weit: Der Außenseiter durfte gemeinsam mit den Fans jubeln.

Thiem verwertet zweiten Matchball

Gaston variierte in seinem Spiel geschickt, vor allem die Flut an Stopps schien Thiem zu verunsichern. Kein Wunder, dass Thiem wieder schnell mit 1:3 zurücklag. Gaston konnte das Break diesmal bestätigen - auch dank einer von Thiem leichtfertig vergebenen Chance zum Rebreak. Nach 2:50 Stunden gab es den Satzausgleich.

Den Entscheidungssatz durfte Dominic Thiem mit dem Aufschlag beginnen, grundsätzlich kein Nachteil. Zumal Thiem das Break zum 5:3 in den hart erkämpften Sieg umwandeln konnte. Nach Abwehr eines Breakballs. Und nachdem Gaston den ersten Matchball Thiems mit einem sensationellen Passierball entschärft hatte.

Im Viertelfinale wartet nun Diego Schwartzman, der mit Lorenzo Sonego keinerlei Probleme hatte, mit 6:1, 6:3 und 6:4 gewann.

