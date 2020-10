French Open 2020: Halbfinale - Stefanos Tsitsipas schlägt Andrey Rublev!

Stefanos Tsitsipas steht erstmals im Halbfinale der French Open. Der Grieche besiegte Andrey Rublev mit 7:5, 6:2 und 6:3 und trifft am Freitag entweder auf Novak Djokovic oder Pablo Carreno Busta.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2020, 18:17 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht im Halbfinale in Roland Garros 2020

Rublev und Tsitsipas waren sich vor nicht einmal zwei Wochen im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg gegenüber gestanden. Am gleichzeitig ersten Tag der French Open 2020 wohlgemerkt, die besonderen Umstände des laufenden Tennisjahres machten es möglich. In Hamburg hatte Tsitsipas bei 5:3 im Entscheidungssatz zum Matchgewinn aufgeschlagen, Rublev schaffte ein bravouröses Comeback. Das war dem Russen in Paris nicht vergönnt: Stefanos Tsitsipas gewann mit 7:5, 6:2 und 6:3 und zog zum zweiten Mal nach den Australian Open 2019 in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers ein.

Rublev erwischte im erneuten Duell mit Tsitsipas den besseren Start, führte im ersten Satz mit 5:3. Diesmal war es aber an Stefanos Tsitsipas, das Match von hinten aufzurollen. Tsitsipas gewann nicht nur vier Spiele in Folge, sondern nahm auch den zweiten Durchgang kurz und schmerzlos mit. Das frühe Break im dritten Akt gab Rublev dann den Rest. Den ersten Matchball vergab Tsitsipas nach 1:50 Stunden Spielzeit noch, den zweiten verwertete der Mann aus Athen am Netz.

Im zweiten Viertelfinale am Mittwoch treffen Branchenprimus Novak Djokovic und der Spanier Pablo Carreno Busta aufeinander, wie schon vor wenigen Wochen in New York City. Damals wurde Djokovic disqualifiziert, nachdem er einer Linienrichterin unabsichtlich einen Ball an die Kehle geschossen hatte. Ebenfalls in der Vorschlussrunde stehen Paris-Rekordsieger Rafael Nadal und der Argentinier Diego Schwartzman.

Hier das Einzel-Tableau in Paris