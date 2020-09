French Open 2020 live: Alexander Zverev vs. Pierre-Hugues Herbert im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open 2020 auf Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2020, 13:26 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Herzlich willkommen! Herzlich willkommen zur zweiten Runde der French Open. Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev trifft gleich auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Das Spiel wird auf dem Court Philippe-Chatrier stattfinden, wo momentan noch Rafael Nadal gegen Mackenzie McDonald spielt.

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Pierre-Hugues Herbert

Alexander Zverev konnte nach langsamem Start in seiner Auftaktpartie gegen Dennis Novak doch noch voll überzeugen. Vor allem der Aufschlag der deutschen Nummer eins erwies sich auf dem Court Philippe-Chatrier als wirkungsvolle Waffe. Herbert, ein exzellenter Doppelspieler, wird sich wohl nicht auf längere Ballwechsel einlassen, sondern schnell den Weg ans Netz suchen.

In der bisher einzigen Begegnung der beiden konnte sich Zverev 2016 in Roland Garros in vier Sätzen behaupten.

Zverev vs. Herbert - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Pierre-Hugues Herbert gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und im Eurosport Player.

Hier das Einzel-Tableau der Männer