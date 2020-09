Dominik Koepfer sorgt in diesen Tagen weiter für Furore. Beim ATP Masters in Rom hatte der Furtwanger seinen ersten Tour-Sieg überhaupt auf Sand gefeiert und war anschliessend sensationell bis ins Viertelfinale marschiert, wo er Novak Djokovic in drei hart umkämpften Sätzen unterlag. Der 26-jährige Späteinsteiger, der am College in den USA zum Profi reifte und sich dort für seine Kämpferqualitäten den Spitznamen "Pitbull" verdiente, war bei den US Open 2019 erstmals in Erscheinung getreten, als er überraschend das Achtelfinale erreichte. Mittlerweile ist Koepfer bis auf Rang 61 der Weltrangliste geklettert und damit drittbester Deutscher auf der Tour.