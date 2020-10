French Open 2020 live: Rafael Novak vs. Diego Schwartzman im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im ersten Halbfinale bei den French Open 2020 auf Diego Schwartzman. Das Match gibt es ab 14:50 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2020, 14:58 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal geht als Favorit in das Halbfinale mit Diego Schwartzman

Zehn Matches hat es bis dato zwischen Rafael Nadal und Diego Schwartzman gegeben, lediglich einmal ist der Argentinier als Sieger vom Platz gegangen: vor ziemlich genau drei Wochen in Rom. In Roland Garros haben sich dei beiden einmal getroffen: 2018 gewann Schwartzman den ersten Satz. Nach einem Regenguss kam Nadal aber wie verwandelt aus der Kabine, gewann sicher in vier Durchgängen.

Auch mit Blick auf die Erfahrung ist der Spanier der eindeutige Favorit: Während Schwartzman zum ersten Mal überhaupt im Halbfinale eines Majors steht, peilt Nadal alleine in Paris seinen 13. Titel an.

Nadal vs. Schwartzman - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Diego Schwartzman gibt es ab 14:50 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und im Eurosport Player.

Hier das Einzel-Tableau in Paris