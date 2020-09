French Open 2020 live: Stan Wawrinka vs. Andy Murray im TV, Livestream und Liveticker

Stan Wawrinka und Andy Murray treffen bereits in der ersten Runde der French Open 2020 aufeinander. Das Match zwischen den beiden Veteranen gibt es ab ca. 16:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2020, 19:11 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka und Andy Murray bestreiten das vierte Match auch Chatrier

Die beiden Veteranen haben bis dato 20 Mal gegeneinander gespielt, Murray hat nicht nur die beiden jüngsten Duelle gewonnen, sondern auch insgesamt mit zwölf Siegen die Nase vorne. In Roland Garros allerdings hat Wawrinka 2017 die letzte Begegnung gewonnen, im Halbfinale.

In den letzten Wochen haben beide nicht allzu viel gespielt: Wawrinka verlor in Rom gegen Lorenzo Musetti gleich in Runde eins, Murray verzichtete nach seinem Zweitrunden-Aus bei den US Open gegen Félix Auger-Aliassmie komplett auf eine Wettkampf-Vorbereitung auf Sand.

Murray vs. Wawrinka - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen den beiden Veteranen gibt es ab ca. 16:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und im Eurosport Player.