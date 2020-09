French Open 2020: Novak Djokovic - "Ich werde sehr vorsichtig sein"

Einen Tag nach seinen größten Konkurrenten Rafael Nadal und Dominic Thiem hat auch Branchenprimus Novak Djokovic seine obligatorische Pressekonferenz vor Beginn der French Open 2020 absolviert. Die Quintessenz: Nole ist bereit.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 26.09.2020, 20:51 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic geht zuversichtlich in die French Open 2020

Novak Djokovic (33) will sich nach seiner Disqualifikation bei den US Open zukünftig auf dem Platz etwas zurücknehmen. "Ich werde natürlich sehr vorsichtig sein, wenn ich einen Tennisball über den Court schlage", sagte der Weltranglistenerste vor dem Start der French Open in Paris.

In New York hatte Djokovic nach einem Wutausbruch eine Linienrichterin mit einem unkontrolliert weggeschlagenen Ball am Hals getroffen. Das sei ein Fehler gewesen, "den ich natürlich kein zweites Mal machen werde", so Djokovic. Die Szene sei ihm "im Kopf geblieben. Und sie wird mir noch eine ganze Weile im Kopf bleiben", sagte der Serbe, der in Roland Garros in der ersten Runde auf den Schweden Mikael Ymer trifft.

Djokovic im Viertelfinale planmäßig gegen Berrettini

Aber: "Ich glaube nicht, dass es mich nachhaltig so beeinflussen wird, dass ich unfähig sein werde, auf dem Platz meine Faust zu zeigen oder zu brüllen oder Ähnliches. Es ist schon in Rom passiert, und alles ist gut. Es ist wieder alles normal."

Djokovic blickt als Nummer eins der Welt von oben auf das 128er-Raster - und sieht seine beiden wohl größten Konkurrenten in weiter Ferne: Rafael Nadal ist naturgemäß am anderen Ende des Rasters angesiedelt, Dominc Thiem im dritten Viertel. Djokovic wiederum könnte im Viertelfinale auf Matteo Berrettini treffen, danach entweder auf Stefanos Tsitsipas oder Daniil Medvedev. Der erste Aufgabe mit Mikael Ymer sollte den 17-maligen Major-Sieger keine besondere Anstrengung abverlangen, auch die Aussicht auf Ricardas Berankis oder Hugo Dellien in Runde zwei wird Djokovic keine schlaflosen Nächte bereiten.

Hier das Einzel-Tableau der Männer