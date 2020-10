French Open 2020: Novak Djokovic vom Regen gebremst, aber nicht gestoppt

Novak Djokovic hat erwartungsgemäß das Achtelfinal-Tableau bei den French Open 2020 erreicht. Gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan störte sich der Branchenprimus nicht einmal an einer Regenunterbrechung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2020, 20:38 Uhr

© Getty Images Im Zweifel schreitet Novak Djokovic auch selbst zur Platzarbeit

Nach 43 Minuten Spielzeit durfte Daniel Elahi Galan, als Lucky Loser ins Hauptfeld gekommen, tatsächlich kurz schmunzeln auf dem Court Philippe-Chatrier: Da nämlich schrieb der Kolumbianer nach zuvor acht Spielgewinnen für Novak Djokovic erstmals an, ein paar weitere Erfolgserlebnisse sollten folgen. Dass am Ende natürlich die Nummer eins der Welt als Sieger vom Platz ging und als 16. und letzter Mann ins Achtelfinale einzog, stand zu keinem Zeitpunkt in Frage. Djokovic gewann mit 6:0, 6:4 und 6:2.

Die einzige kritische Phase hatte weniger mit der Gegenwehr Galans zu tun, sondern mit dem Umstand, dass das Dach über dem größten Stadion in Paris nicht vollständig geschlossen war. Und die Platzarbeiter nach einem kurzen, aber heftigen Regenguss ran mussten. Djokovic half bei der Wiederherstellung der Spielfläche gerne mit.

Djokovic hat Khachanov dreimal besiegt

Im Achtelfinale wartet nun Karen Khachanov auf Djokovic. Der Russe gewann gegen Cristian Garin aus Chile einigermaßen souverän in vier Sätzen, gegen Novak Djokovic kann Khachanov sogar einen Sieg vorweisen - allerdings in der Halle von Bércy, wo er 2018 seinen größten Karriere-Erfolg feierte. Die drei übrigen Matches hat allerdings Djokovic für sich entschieden, zuletzt komplett ungefährdet im Viertelfinale von Dubai.

Apropos: Der mögliche Viertelfinal-Gegner von Djokovic wird in der Partie zwischen Daniel Altmaier und Pablo Carreno Busta ermittelt. Die Erinnerungen an den Spanier sind bei Novak Djokovic noch schmerzhaft frisch: Im Match gegen den Spanier in New York City bei den US Open unterlief dem 17-maligen Major-Sieger das Malheur mit der Linienrichterin, das seine Disqualifikation und einzige "Niederlage" im laufenden Jahr nach sich zog.

Hier das Einzel-Tableau bei den French Open 2020