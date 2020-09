French Open 2020: Rafael Nadal mit solidem Aufgalopp, Monfils fliegt raus

Rafael Nadal hat mühelos die zweite Runde der French Open 2020 erreicht. Der Titelverteidiger besiegte Egor Gerasimov mit 6:4, 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2020, 19:58 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat sich mit den Bedingungen vertraut gemacht

Die Kulisse war eine völlig andere als jene, die Rafael Nadal vor mehr als einem Jahr im Stade Roland Garros vorgefunden hatte. Der zwölfmalige Titelträger grüßte dennoch bekannt forsch in die Menge, die wenigen zugelassenen Zuschauer applaudierten einigermaßen begeistert. Etwas mehr als zwei Stunden später verabschiedeten die Fans Nadal nach einem 6:4, 6:4 und6:2 gegen Egor Gerasimov ebenso freundlich, wenn auch in Sorge um den Lokalmatador Gael Monfils, der zeitgleich auf dem Court Suzanne-Lenglen mit Alexander Bublik seine liebe Not hatte.

Während Monfils aber gerade zum Comeback ansetzte, ging Nadal schon Richtung Massagebank. Und sah dort vielleicht, dass Monfils tatsächlich in vier Sätzen unterging. Bublik erklärte danach den Sieg zum wichtigsten seiner Karriere.

Gerasimov jedenfalls schlug sich wacker, der Weißrusse hat ein schnörkelloses Spiel, hält die Bälle gerne flach. Rafael Nadal war natürlich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, auch nur einen Satz zu verlieren. Auch wenn der Außenseiter den dritten Satz mit einem frühen Break interessant zu gestalten wusste. Nadal gewann einfach die nächsten sechs Spiele, wartet nun auf den Sieger zwischen Sebastian Diez und mackenzie MacDonald.

Ausgeschieden ist hingegen Fabio Fognini. Der Italiener kommt nach seinen beiden Operationen am Knöchel noch nicht so richtig in Schuss, unterlag Mikhail Kukushkin in vier Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris