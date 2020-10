French Open 2020: Rafael Nadal souverän ins Endspiel Nummer 13

Rafael Nadal hat zum 13. Mal das Endspiel bei den French Open erreicht. Der Spanier besiegte Diego Schwartzman mit 6:3, 6:3 und 7:6 (0). Im sonntäglichen Finale geht es entweder gegen Novak Djokovic oder Stefanos Tsitsipas.

von tennisnet.com

© Getty Images Rafael Nadal fehlt noch ein Sieg zum 13. Titel in Roland Garros

14 Minuten dauerte alleine das erste Aufschlagspiel von Nadal. Wer weiß, was passiert wäre, hätte Schwartzman einen seiner Breakbälle genutzt. Vermutung: nicht viel. Denn bei all seinen kämpferischen Qualitäten: Der Aufschlag zählt nicht zu den herausragenden Schlägen des Argentiniers. Ein (Re-)Break Nadals lag also jederzeit in der Luft. Und materialisierte sich schon im zweiten Spiel. Schwartzman breakte gleich zurück. Nadal aber auch. Dass der erste Durchgang bei einem Endstand von 6:3 aber 64 Minuten in Anspruch nahm, sprach für die Widerstandsfähigkeit von Diego Schwartzman.

Die Idee, dass die langsameren Bedingungen dem Außenseiter ein wenig in die Karten spielen könnten, war aber von vornherein nicht ganz schlüssig zu begründen. Ja, die Bälle des Spaniers springen Anfang Oktober weniger hoch ab als Anfang Juni. Aber umso schwieriger ist es natürlich auch für die Gegner von Rafael Nadal, Tempo zu generieren. Und den Matador - im Zweifel auch in der Defensive ein Künstler - in Bedrängnis zu bringen.

Nadal gegen Djokovic oder Tsitsipas

So sehr sich Schwartzman also auch wehrte: aus der Nadal´schen Mühle gab es kein Entrinnen. Da half auch ein beachtliches Aufbäumen im dritten Satz nicht mehr, als Schwartzman das Rebreak zum 2:3 schaffte. Und noch eines zum 3:4. Nach dem Ausgleich zum 5:5 wurde es plötzlich interessant, Nadal brauchte zwölf Minuten, um neuerlich in Führung zu gehen. Im Tiebreak raste Nadal zu einer 6:0-Führung, Schwartzman nutzte seine Chancen nicht. Nach dem letzten Seitenwechsel des Matches und einer Spielzeit von 3:10 Stunden nutzte Rafael Nadal seinen ersten Matchball.

Kommt es nun am Sonntag zum großen Showdown zwischen den beiden besten Spielern der Welt? Verhindern kann dies nur noch Stefanos Tsitsipas. Aber auch der Grieche geht in das zweite Halbfinale am Freitag als klarer Außenseiter gegen Novak Djokovic. Für Nadal geht es um seinen 100. Match-Sieg in Roland Garros. Bei lediglich zwei Niederlagen.

