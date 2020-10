French Open 2020: Sinner und Korda machen den Nuller-Jahren alle Ehre

Jannik Sinnerund Sebastian Korda sind die ersten Spieler, die in den 2000er-Jahren geboren wurden, die in die dritte Runde der French Open vorgedrungen sind.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2020, 12:52 Uhr

© Getty Images Ähnlichkeiten absolut vorhanden: Sebastian Korda, Sonh von Petr

Egal, wie die French Open auch für ihn weitergehen: Sebastian Korda wird auf ewig jener Mann sein, der als erster nach dem 1.1.2000 geborene Spieler die dritte Runde in Roland Garros erreicht hat. Dass mit Jannik Sinner wenige Stunden später ein zweiter hinzu kam, war dem Spielplan geschuldet, ändert aber nichts an der Allzeit-Pole-Position für Korda, dessen Vater Petr 1998 bei den Australian Open mit dem Finalsieg gegen Marcelo Rios seinen einzigen Grand-Slam-erfolg geholt hat.

Und bei aller Hochachtung für Jannik Sinner: Die Aufgabe, die Korda in Runde zwei zu bewältigen hatte, war eindeutig schwieriger. Der junge US-Amerikaner, geboren am 20. Juli 2000, musste gegen John Isner ran, der in der Regel auch auf Sand weiß, wo das Aufschlagfeld zu finden ist. Sebastian Korda war dies rechtschaffen egal, er gewann nach einer Spielzeit von 2:26 Stunden mit 6:4, 6:4, 2:6 und 6:4.

Sinner und Korda mit guten Chancen

Sinner dagegen hatte mit Benjamin Bonzi etwas weniger als zwei Stunden zu tun, gewann mit 6:2, 6:4 und 6:4. Der Südtiroler, geboren am 16. August 2001, hat sein Gesellenstück bei den French Open 2020 in Runde eins abgeliefert, als er David Goffin in drei Sätzen besiegte.

Sinner hat sich in den Top 100 der ATP-Weltrangliste bereits festgebissen, er rangiert aktuell auf Position 75. Und wird sich auf mindestens Platz 67 verbessern, ein neues Karrierehoch. Sebastian Korda hat nach der erfolgreichen Qualifikationen und den beiden Siegen im Hauptfeld schon mal 52 Plätze gut gemacht, würde aktuell von Rang 161 grüßen.

Der Weg der beiden Youngster muss in Paris 2020 noch nicht zu Ende sein: Sinner spielt in Runde drei gegen Federico Coria. Dessen Bruder Guillermo hat sich 2004 bis in das Endspiel der French Open vorgespielt, das er auch hätte gewinnen können. Oder müssen. Sebastian Korda spielt gegen Pedro Martinez, auch kein unüberwindliches Hindernis.

