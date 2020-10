French Open 2020: Stefanos Tsitsipas diesmal im Schnelldurchlauf

Stefanos Tsitsipas hat nach dem Kraftakt in Runde eins bei den French Open 2020 bei seinem zweiten Auftritt gegen Pablo Cuevas keine Probleme gehabt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2020, 19:20 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas konnte Kräfte sparen

Hamburg ist offensichtlich aus den Beinen, Stefanos Tsitsipas ist in Paris angekommen. Nachdem der Grieche zwei Tage nach seiner Finalniederlage am Rothenbaum gegen Jaume Munar das volle Programm bestreiten musste, lief die Partie gegen Pablo Cuevas deutlich entspannter aus Sicht des Griechen ab. Tsitsipas benötigte weniger als eineinhalb Stunden, um mit 6:1, 6:4 und 6:2 als Sieger vom Court Philippe-Chatrier zu gehen.

Die nächste Aufgabe könnte indes wieder spannender werden. Tsitsipas trifft auf Aljaz Bedene, gegen den er Anfang des Jahres in Rotterdam verloren hatte. Allerdings in der Halle und nicht im Best-of-Five-Modus. Gegen Cuevas, den Tsitsipas erst letzte Woche in Hamburg geschlagen hatte, musste sich der regierende ATp-Weltmeister nur zu Beginn des zweiten Satzes kurz schütteln: Da gelang dem Routinier aus Uruguay nämlich ein Rebreak. Ansonsten war das Tempo, das Tsitsipas fast währen der gesamten Spielzeit anbot, zu hoch für Cuevas.

Ebenfalls eilig hatte es Pablo Carreno Busta, der gegen Guido Pella mit 6:3, 6:2 und 6:1 gewann. Auf Carreno Busta kommt nun ein rein spanisches Duell mit Roberto Bautista Agut zu.

Und auch die Überraschung des Tages geht auf die Kappe eines Mannes aus Spanien: Roberto Carballes Baena verwandelte nach exakt fünf Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball gegen Denis Shapovalov.

