French Open 2020: Thiem, Cilic, Murray, Wawrinka - Frühe Treffen der Major-Sieger

Die Auslosung für die French Open 2020 hat bei den Männern in Runde eins Schlagermatches zwischen ehemaligen und regierenden Major-Siegern gebracht: Dominic Thiem trifft auf Marin Cilic, Andy Murray bekommt es mit Stan Wawrinka zu tun.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.09.2020, 14:45 Uhr

© Getty Images 2017 hat Stan Wawrinka in Paris die Oberhand über Andy Murray behalten

Die Liste jener Männer, die seit 2009 ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben und nicht Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic heißen, ist rechtschaffen kurz: lediglich fünf Namen finden sich darauf, angefangen bei Juan Martin del Potro über Andy Murray, Stan Wawrinka, Marin Cilic und neuerdings auch Dominic Thiem. Del Potro kuriert mal wieder eine Verletzung aus, wird bei den French Open 2020 fehlen. Umso bemerkenswerter aber, dass die Auslosung die übrigen vier Major-Champions abseits der Großen drei schon in Runde eins zusammengeführt hat.

Da wären zunächst Murray und Wawrinka, die bereits 20 Mal gegeneinander gespielt haben (der Schotte führt in der Bilanz mit 12:8 Siegen). Genaue Angaben über die jeweilige Verfassung lassen sich schwer treffen, Wawrinka hat zwar den ersten ATP-Challenger in Prag gewonnen, nicht ohne Mühe, schied in Rom aber schon in Runde eins gegen Lorenzo Musetti eher formlos aus dem Foro Italico.

Murray und Wawrinka im Finale von Antwerpen

Andy Murray wiederum kommt ohne Spielpraxis auf Asche nach Roland Garros. Bei den US Open hat der Brite in Runde eins einen Marathon gegen Yoshihito Nishioka gerade noch so gewonnen, danach war gegen Félix Auger-Aliassime nichts zu holen. Auf die Turniere in Rom und Hamburg hat Murray verzichtet. Das jüngste Treffen zwischen Murray und Wawrinka war ein denkwürdiges, auch wenn es sich „nur“ im Endspiels des ATP-Tour-250-Turniers in Antwerpen im vergangenen Herbst zutrug. Damals konnte sich Andy Murray seinen ersten Turniersieg nach seinen Hüftoperationen holen.

In Paris sind die beiden Veteranen in den Jahren 2016 und 2017 aufeinander geprallt, jeweils im Halbfinale. Vor allem das Match vor dreieinhalb Jahren, das über fünf Sätze ging und deutlich länger als viereinhalb Stunden andauerte, ist Andy Murray noch in frischer Erinnerung. Zumal er diese Partie auch als Anfang vom Ende seiner Hüfte sieht, wie er auf Instagram postete. Das Match zwischen Wawrinka und Murray wird schon am Sonntag über die Bühne gehen - als viertes nach 11 Uhr.

Thiem gegen Cilic bei den US Open

Dominic Thiem und Marin Cilic müssen dagegen überhaupt nicht lange auf ihre letzte Begegnung zurückblicken. Bei den US Open war´s, in Runde drei, wo Thiem die ersten beiden Sätze problemlos gewann, nach dem Verlust des dritten im vierten einige Chancen seines Gegners abwehren musste. Auch über die aktuelle Sandplatz-Form dieser beiden lässt sich nicht viel sagen. Auch wenn Thiem nach seinem Triumph in New York City angemerkt hatte, dass die Rückkehr auf Asche ihm immer sehr leicht von der Hand gehe.

Thiem und Cilic haben bislang drei Mal gegeneinander gespielt - noch wartet der US-Open-Champion von 2014 auf seinen ersten Sieg. Auf Sand gab es bis dato noch keinen Vergleich, schon gar nicht so spät im Tennisjahr. Aber auch das ist eine der Unbekannten bei den French Open 2020: Dass das dritte und letzte Major des Corona-Jahres für manche Spieler zum Hallenturnier werden kann. Mit dem neuen Dach über dem Court Philippe-Chatrier.

