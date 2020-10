French Open 2020: Tsitsipas und Rublev stehen im Viertelfinale

Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev haben am Montagmittag ihre Achtelfinalpartien in Roland Garros gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2020, 16:00 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Der an fünf gesetzte Tsitsipas schlug in einem kurzweiligen Match Grigor Dimitrov mit 6:3, 7:6 (9) und 6:2. Speziell der Tiebreak des zweiten Satzes war Unterhaltung pur, beide Spieler glänzen mit ihrem variablen Spiel.

Gegner im Viertelfinale ist Andrey Rublev. Der musste gegen Marton Fucsovics allerdings Schwerstarbeit verrichten: 6:7 (4), 7:5, 6:4 und 7:6 (3) siegte er, war dabei aber nach dem Verlust des ersten Satzes auch in den Durchgängen zwei und drei mit Break zurückgelegen, im vierten Durchgang hatte Fucsovics bei einer 5:4-Führung und Aufschlag Rublev drei Satzbälle am Stück, um einen Entscheidungsdurchgang zu erzwingen. Am Ende, nach 3 Stunden und 54 Minuten Spielzeit, aber jubelte der Weltranglisten-12.

Tsitsipas und Rublev waren sich erst vor einer Woche im Endspiel von Hamburg gegenüber gestanden, hier hatte Rublev in drei engen Sätzen die Oberhand behalten.

Am Nachmittag stehen sich noch Novak Djokovic und Karen Khachanov sowie Daniel Altmaier und Pablo Carreno Busta gegenüber.