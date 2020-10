French Open 2020: Wawrinka scheitert sensationell an Nummer 239, Nadal makellos

Stan Wawrinka ist bei den French Open 2020 ausgeschieden. Der Champion von 2015 unterlag dem Franzosen Hugo Gaston mit 6:2, 3:6, 3:6, 6:4 und 0:6. Rafael Nadal dagegen hatte nur einen kurzen Arbeitstag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2020, 19:21 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka ist in Paris ausgeschieden

Zunächstlief alles nach Plan für Wawrinka, der sich den ersten Satz bei unwirtlichen Bedingungen mit 6:2 holte. Der immer stärker werdende Regen war dem Schweizer allerdings ein Dorn im Auge, bei 2:2 wurde die Partie bis auf weiteres unterbrochen. Nach Wiederaufnahme war es Gaston, in der ATP-Weltrangliste derzeit noch auf Position 239 geführt, der den besseren Start erwischte. Und sich nach dem Gewinn des zweiten auch gleich den dritten Satz holte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich einige Zuschauer vom Court Philippe-Chatrier, wo Caroline Garcia gegen Elise Mertens einen Zittersieg feierte, in Richtung Suzanne-Lenglen aufgemacht. Und die Franzosen kreierten für ihren 20-jährigen Landsmann so etwas wie einen Heimvorteil.

Wawrinka ließ sich davon im vierten Satz nicht beeindrucken, sehr wohl aber vom Kampfgeist von Gaston. Der äußerst variantenreich spielte und mit seiner herausragenden Defensive seinen Gegner fast jeden Punkt mehrmals machen ließ. Wawrinka gingen die Ideen aus. Und so musste der French-Open-Sieger von 2015 nach einer Spielzeit von 3:11 Stunden mit ansehen, wie Hugo Gaston seinen ersten Matchball verwertete. Und damit ein treffen mit Dominic Thiem im Achtelfinale klarmachte.

Erwartungsgemäß keine Probleme hatte dagegen Rafael Nadal mit Stefano Travaglia. Der zwölfmalige Sieger in Roland Garros gewann mit 6:1, 6:4 und 6:0 und spielt im Achtelfinale am Sonntag gegen einen weiteren Überraschungsmann: Sebastian Korda. Der Qualifikant aus den USA setzte gegen Pedro Martinez seinen Siegeszug ungefährdet fort.

