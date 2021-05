French Open 2021: 16-jähriger Franzose Arthur Fils überrascht in Qualifikation

Arthur Fils, ein 16-jähriger Franzose, hat in der ersten Runde des Qualifikationsturniers für die French Open Bernard Tomic geschlagen. Es war nicht die einzige Überraschung am ersten Tag der Bewerbungsspiele für einen Platz im Hauptfeld.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2021, 09:11 Uhr

© Getty Images Arthur Fils hat am ersten Quali-Tag überrascht

Die Politik des Französischen Tennisverbandes, Wildcards mit zwei Ausnahmen (eine für das Hauptfeld geht nach Australien, eine für die Qualifikation nach Kanada) nur ein einheimischen SpielerInnen zu vergeben, kann man durchaus kritisch betrachten. Andererseits kommen so auch junge Fachkräfte zum Zug, die der Tenniswelt ansonsten noch für ein paar Jahre verborgen geblieben wären. So wie Arthur Fils, 16 Jahre alt, der am ersten Tag der Qualifikation für das Hauptfeld in Roland Garros Bernard Tomic mit 6:7 (5), 7:6 (3) und 6:3 besiegte. Fils steht in der ATP-Weltrangliste auf Position 1.034, im ITF-Junioren-Ranking liegt er auf Platz 18. Fils spielt in Runde zwei gegen den Australier Marc Polmans, auch das eine lösbare Aufgabe auf Sand.

Der Sieg des jungen Lokalmatadors war nicht die einzige Überraschung am Montag. Ilya Ivashka, an Position eins gesetzt in das Quali-Turnier gegangen, flog gegen Andrey Kuznetsov raus. UNd Veteran Viktor Troicki legte gegen den an Position 13 gesetzten Brasilianer Thiago Seyboth Wild ein bemerkenswertes Comeback hin: Troicki gewann mit 0:6, 7:6 (6) und 7:6 (5).

Aus deutschsprachiger Sicht stehen am heutigen Dienstag einige interessante Partien an: So trifft Cedric-Marcel Stebe auf den jungen US-Amerikaner Jenson Brooksby, der in den vergangenen Wochen auf der Challenger-Tour auf sich aufmerksam machen konnte. Und Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, eröffnet seinen Angriff auf ein Hauptfeld-Ticket gegen den Spanier Mario Vilella Martinez.

Hier das Quali-Tableau in Paris 2021