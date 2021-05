French Open 2021: Alle Infos, Spieler, TV, Auslosung, Preisgeld, Favoriten

Ab Sonntag, 30. Mai 2021, wird im Stade Roland Garros um den zweiten Grand-Slam-Titel des Jahres gespielt. Hier findet ihr alle Infos zu den French Open 2021.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2021, 11:02 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Iga Swiatek wollen ihre Titel verteidigen

Wer sind die Favoriten?

Nach den Vorstellungen der letzten Wochen müssen bei den Männern wohl wieder Rekordchampion Rafael Nadal und Novak Djokovic als erste genannt werden. Aber: mit Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev haben zwei Spieler der mittleren Generation die Turniere in Monte Carlo und Madrid gewonnen - und sich damit ganz nahe an Nadal und Tsitsipas heran gespielt. Außenseiter-Chancen darf man wohl auch Andrey Rublev zubilligen, der in Monte Carlo erstmals Rafael Nadal geschlagen hat. Für Dominic Thiem, Fnalist 2018 und 2019, müste das Turnier schon einen äußerst günstigen Verlauf nehmen.

Bei den Frauen zeichnet sich ein Dreikampf um die Krone von Paris ab: Ashleigh Barty, Siegerin von 2019, wusste in Stuttgart (Sieg) und Madrid (Finale) zu überzeugen. Aryna Sabalenka hat Barty in Madrid im Finale besiegt und zählt auch in Roland Garros zu den Sieganwärterinnen. Dazu kommt mit Titelverteidigerin Iga Swiatek die Siegerin von Rom. Nach der Absage von Simona Halep fehlt eine der ganz großen Protagonistinnen der letzten Jahre, ob Serena Williams am Bois de Boulogne ihren 24. Major-Titel holen kann, ist äußerst fraglich.

Wer überträgt im TV und Livestream?

Das zweite Major des Jahres wird komplett im TV und Livestream von Eurosport übertragen. Sendebeginn ist ab Sonntag, 30. Mai, jeweils um 11 Uhr. In Österreich hat sich ServusTV eine Partie pro Tag gesichert.

Wann ist die Auslosung?

Die Auslosung für die French Open 2021 erfolgt am Donnerstag, 27. Mai. Die besondere Spannung liegt in diesem Jahr im Umstand, dass Rafael Nadal nur an Position drei gesetzt in das Turnier geht. Und damit schon im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen könnte.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Im Vergleich zur letzten Ausgabe im Herbst 2020 wird etwas weniger Preisgeld ausgeschüttet. Die Aufteilung sieht wie folgt aus.

Preisgeld in Euro Veränderung zu 2020 SiegerIn 1.400.000.- - 12,5% FinalistIn 750.000.- -11,82% Halbfinale 375.000.- -11,82% Viertelfinale 255.000.- -10,05% Achtelfinale 170.000.- -10,05% Dritte Runde 113.000.- -10,32 Zweite Runde 84.000.- 0 Erste Runde 60.000.- 0

Wer hat in den vergangenen Jahren gewonnen?

Hier die Siegerinnen bei den French Open seit 2011:

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2020 Iga Swiatek (POL) Sofia Kenin (USA) 6:4, 6:1 2019 Ashleigh Barty (AUS) Marketa Vondrousova (CZE) 6:1, 6:3 2018 Simona Halep (ROM) Sloane Stephens (USA) 3:6, 6:4, 6:1 2017 Jelena Ostapenko (LET) Simona Halep (ROM) 4:6, 6:4, 6:3 2016 Garbine Muguruza (ESP) Serena Williams (USA) 7:5, 6:4 2015 Serena Williams (USA) Lucia Safarova (CZE) 6:3, 6:7 (2), 6:2 2014 Maria Sharapova (RUS) Simona Halep (ROM) 6:4, 6:7 (4), 6:4 2013 Serena Williams (USA) Maria Sharapova (RUS) 6:4, 6:4 2012 Maria Sharapova (RUS) Sara Errani (ITA) 6:3, 6:2 2011 Li Na (CHN) Francesca Schiavone (ITA) 6:4, 7:6 (0)

Hier die Sieger der French Open seit 2011

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 Rafael Nadal (ESP) Novak Djokovic (SRB) 6:0, 6:2, 7:5 2019 Rafael Nadal (ESP) Dominic Thiem (AUT) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 2018 Rafael Nadal (ESP) Dominic Thiem (AUT) 6:4, 6:3, 6:2 2017 Rafael Nadal (ESP) Stan Wawrinka (SUI) 6:2, 6:3, 6:1 2016 Novak Djokovic (SRB) Andy Murray (GBR) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4 2015 Stan Wawrinka (SUI) Novak Djokovic (SRB) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 2014 Rafael Nadal (ESP) Novak Djokovic (SRB) 3:6, 7:5, 6:2, 6:4 2013 Rafael Nadal (ESP) David Ferrer (ESP) 6:3, 6:2, 6:3 2012 Rafael Nadal (ESP) Novak Djokovic (SRB) 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 2011 Rafael Nadal (ESP) Roger Federer (SUI) 7:5, 7:6 (3), 5:7, 6:1