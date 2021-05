French Open 2021 Auslosung: Thiem, Zverev in unterer Hälfte, Nadal auf Halbfinalkurs Djokovic

Die Auslosung bei den French Open 2021 hat ergeben, dass Rekordsieger Rafael Nadal und Novak Djokovic schon im Halbfinale aufeinander treffen können. Dominic Thiem und Alexander Zverev wurden in die untere Hälfte gelost.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2021, 17:21 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Dominic Thiem, Alexander Zverev oder doch wieder Rafael Nadal?

Beginnen wir ganz oben im Tableau: Dort steht der Name von Novak Djokovic fest eingemeißelt. Der Serbe ist in dieser Woche noch in Belgrad engagiert, und beginnt seine French Open 2021 gegen Tennys Sandgren. Erster Gesetzter im Weg von Djokovic wäre bei "normalem" Turnierverlauf Ugo Humbert, danach könnte es ein Treffen mit entweder Alex de Minaur oder David Goffin geben. Im Viertelfinale käme es zum Schlager gegen Roger Federer. Der Maestro spielt zunächst gegen einen Qualifikanten.

Titelverteidiger Rafael Nadal, der am Bois de Boulogne seinen 14. Titel anstrebt, wurde als Nummer drei des Turniers in die obere Hälfte des Tableaus gelost, kann somit schon im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen. Nadal eröffnet gegen Alexei Popyrin und hätte auf seinem Weg zum neuerlichen Triumph möglicherweise Lorenzo Sonego und Jannik Sinner oder Gael Monfils als recht frühe Gegner vor seiner Brust.

Zverev zweimal gegen einen Qualifikanten

Dominic Thiem, Finalist bei den French Open 2018 und 2019, darf zunächst gegen Routiner Pablo Andujar ran, danach entweder gegen Federico Delbonis oder Radu Albot, und sollte in Runde drei standesgemäß auf Fabio Fognini treffen. Danach könnte es gegen Casper Ruud oder Hubert Hurkacz gehen. Viertelfinalgegner von Thiem wäre gemäß Gesetztenliste Alexander Zverev.

Eben jener Alexander Zverev, in dieser Saison schon Sieger in Acapulco und Madrid, bekommt es in den Runden eins und zwei mit einem Qualifikanten zu tun. Danach könnte es gegen Daniel Evans oder Corentin Moutet gehen. Als erste große Hürde wartet eventuell Roberto Bautista Agut.

So sehen die Viertelfinale bei den Männern gemäß Gesetztenliste aus:

Novak Djokovic (SRB/1) Roger Federer (SUI/8) Rafael Nadal (ESP/3) Andrey Rublev (RUS/7) Dominic Thiem (AUT/4) Alexander Zverev (GER/6) Daniil Medvedev (RUS/2) Stefanos Tsitsipas (GRE/5)

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros 2021