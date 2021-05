French Open 2021: Daniil Medvedev mit Premierensieg in Runde zwei

Daniil Medvedev hat erstmals ein Match bei den French Open gewonnen. Der an Position zwei gesetzte Russe schlug Alexander Bublik mit 6:3, 6:3 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 16:18 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat erstmals ein Match in Roland Garros gewonnen

Und er kann doch auch im Stade Roland Garros gewinnen! Daniil Medvedev hat mit dem 6:3, 6:3 und 7:5 gegen Alexander Bublik endlich auch bei den French Open angeschrieben, ist in die zweite Runde des Turniers 2021 eingezogen. Was so klar aussieht, hätte aber auch eine längere Angelegenheit werden können. Denn Bublik servierte im dritten Akt zum Satzgewinn, half seinem Gegner aber mit zwei Doppelfehlern aus. Diese Einladung nahm Medvedev dankend an, drehte einen 3:5-Rückstend in ein 7:5 um.

In Runde zwei trifft Medvedev nun entweder auf Tommy Paul oder Chris O´Connell. Die beiden begannen zum Zeitpunkt des Endes von Medvedevs Match gerade den fünften Satz.

Etwas früher am Montag hatte Jannik Sinner den Einzug in die zweite Runde geschafft. Der junge Südtiroler musste gegen Pierre-Hugues Herbert einen Matchball abwehren, gewann aber schließlich mit 6:1, 4:6, 6:7 (4), 7:5 und 6:4. Auch Casper Ruud musste sich zum Auftakt ordentlich strecken: Der Norweger, vor wenigen Tagen noch Sieger in Genf, gewann gegen Benoit Paire in vier Sätzen.

