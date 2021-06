French Open 2021: Halbfinale - Stefanos Tsitsipas zu stark für Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas steht wie schon 2020 im Halbfinale der French Open. Der Grieche besiegte Daniil Medvedev mit 6:3, 7:6 (3) und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.06.2021, 23:37 Uhr

Die Crux eines Best-of-Five-Matches liegt ja auch darin, dass im Duell zweier Spitzenspieler wie Tsitsipas und Medvedev keiner der beiden durchgängig auf höchstem Niveau agieren kann (Ausnahme dieser Regel: Rafael Nadal auf Asche). Stefanos Tsitsipas stürmte also durch den ersten Satz, lag auch in Durchgang zwei mit einem Break voraus. Und spielte plötzlich für ein paar Minuten wie ein Irdischer.

Medvedev nutzte die kurze Schwächephase seines Gegners, schaffte nicht nur das Rebreak, sondern erarbeitete sich sogar zwei Chancen auf den Satzausgleich. Den Tsitsipas aber weder zu diesem Zeitpunkt noch etwas später im Tiebreak zuließ.

Tsitsipas jetzt gegen Zverev

Und also ging der ATP-Weltmeister von 2019 gegen seinen Nachfolger mit 2:0-Sätzen in Führung, Medvedev dachte bei einem Kleiderwechsel über seine Verfehlungen nach. Ganz in Weiß kam der Weltranglisten-Zweite zurück auf den Court Philippe-Chatrier, Tsitsipas zeigte sich nur mäßig beeindruckt. Beide Spieler ließen frühe Breakchancen ungenutzt. Medvedev schlug als erster zu - im fünften Spiel mit einem zauberhaften Stopp. Tsitsipas brauchte nicht lange für das Comeback, glich zum 4:4 aus.

Und erarbeitete sich beim Stand von 6:5 nach einem 40:0 bei Medvedevs Aufschlag seinen ersten Matchball. Medvedev servierte von unten, Tsitsipas sagte herzlich danke.

Im Halbfinale wartet am Freitag Alexander Zverev. Der Deutsche hatte mit Alejandro Davidovich Fokina erwartungsgemäß keine Probleme, gewann mit 6:4, 6:1 und 6:1.

