French Open 2021: Kohschreiber schlägt Karatsev - jetzt gegen Schwartzman

Phlipp Kohlschreiber steht überraschend in der dritten Runde der French Open 2021. Der deutsche Routiner besiegte Aslan KKaratsev mit 6:3, 7:6 (4), 4:6 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 15:29 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber am Donnerstag in Paris

Viel hat man in den vergangenen Wochen nicht von Philipp Kohlschreiber gesehen auf den Tennisplätzen der ATP-Tour - in Roland Garros wächst der gebürtige Augsburger aber gerade über sich hinaus. Nachdem Kohlschreiber zum Auftakt das Veteranen-Duell gegen Fernando Verdasco in vier Sätzen für sich entscheiden konnte, schlug er nun mit Aslan Karatsev einen der Aufsteiger des Jahres. Kohlschreiber gewann gegen den Russen, der bei den Australian Open das Halbfinale erreicht hatte, mit 6:3, 7:6 (4), 4:6 und 6:1.

In der nächsten Runde trifft Kohlschreiber nun auf Diego Schwartzman. Die Chancen stehen dabei nicht schlecht für den gebürtigen Augsburger, denn Schwartzman hat nach seiner herausragenden Saison 2020 in diesem Jahr nochkeine großen Leistungen geziegt. Mit Ausnahme des Heimsiegs beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires.

Gegen Karatsev setzte Kohlschreiber seinen Matchplan perfekt um: Er variierte viel, hohe Spinbälle und tiefe Slices wechselten sich ab. Karatsev konnte sein gewohntes Powertennis nicht aufziehen, wurde von Kohlschreiber immer wieder zu Fehlern gezwungen. Dass sich das Match nach dem Satzgewinn des Russen nicht mehr in eine andere Richtung drehte, wusste Philipp Kohlschreiber im vierten Durchgang mit einem frühen Break zu verhindern.

