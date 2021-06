French Open 2021 live: Alexander Zverev vs. Laslo Djere im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde der French Open 2021 auf Laslo Djere. Das Match gibt es live im TV und Livestream ab ca,12:30 Uhr in Deutschland bei ServusTV und bei Eurosport und bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 20:50 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev geht als Favorit in die Partie mit Laslo Djere

Für das Scouting ist es natürlich von Vorteil, wenn sich zwei Spieler erst in jüngerer Vergangenheit gegenüber gestanden sind. So wie Alexander Zverev und Laslo Djere, die sich erst vor wenigen Wochen in Acapulco gegenüber gestanden haben. Wenn auch auf hartplatz. Zverev hatte damals auf seinem Weg zum Turniersieg mit dem Serben jedenfalls keine Probleme.

Bislang musste die deutsche Nummer eins gegen Oscar Otte über fünf Sätze gehen, danach gewann Zverev gegen Roman Safiullin in drei Durchgängen. Djere schlug zum Auftakt mit Daniel Evans die Nummer 25 des Turniers, danach seinen Landsmann Miomir Kecmanovic.

Zverev vs. Djere - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Laslo Djere gibt es live im TV und Livestream ab ca. 12:30 Uhr in Deutschland bei ServusTV und bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros